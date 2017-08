31/08/2017 -

En medio de las lágrimas por el estado de nervios y la angustia tras haber escuchado la sentencia, Marina Mercado, hija de Elsa Victoria Correa, manifestó: "No puede ser esto, me duele mucho, esta Justicia me da pena, doce años que venimos luchando con mis hermanos, para que le den 8 años (y 8 meses) y en 2 ya esté libre".

"Él la mató a mi mamá, es injusto lo que están haciendo ni siquiera nuestra lucha ven. Mi mamá ya no está, pero ni siquiera nuestra lucha ven", repetía Marina indignada con el desenlace.