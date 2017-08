"Estoy mejorando con los kinesiólogos"

Fotos MAL MOMENTO. Gabriel Deck sufrió un esguince de tobillo ante Islas Vírgenes, pero no está descartado.

31/08/2017 -

Gabriel Deck tiene dificultades para movilizarse, sigue con dolor en el tobillo derecho, pero no pierde la ilusión de jugar el Final Four de la AmeriCup 2017, que se desarrollará en la capital cordobesa.

El alero santiagueño en exclusiva con EL LIBERAL y habló de la lesión que sufrió ante Islas Vírgenes, de las expectativas del equipo argentino y de los elogios que abundan en los medios de prensa y en las redes sociales.

"Me siento bien, dolorido obviamente. Estoy mejorando con el gran trabajo de los kinesiólogos. Todo estará bien", comentó "Tortuga" acerca de su estado físico y anímico luego del mal momento que vivió en Bahía Blanca.

Consultado acerca de los elogios que ha recibido por el nivel que viene mostrando en la selección nacional, explicó: "Los elogios la verdad que son lindos. Más que hablen bien de uno, pero a mí no me generan mucho, yo trato de hacer lo mejor siempre. Por ahí me va bien o mal, pero siempre lo intento".

De cara al Final Four de la AmeriCup 2017, aseguró que el plantel está entusiasmado con llegar a lo máximo. "Sí, obvio que ilusiona. Tenemos todas las ganas como equipo y grupo, pero falta todavía para empezar. Hay que tratar de entrenar y mejorar algunos aspectos estos días y después tratar de hacer lo mejor para ganar", explicó con el perfil bajo que lo caracteriza.

Gabriel vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, pero no se olvida de los afectos. "Siempre uno extraña a la familia y los amigos, pero bueno hay que bancársela porque es lo que uno ha elegido. Igual, siempre estoy en contacto con ellos. A mis padres ya les dije que no se preocupen, que no era nada más que un esguince. Así que quedaron tranquilos", comentó.