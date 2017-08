Prepara su casa para la B Nacional

Fotos CAMBIOS. La pista de ciclismo ya fue levantada y se parquizarán todos los costados del campo de juego. Se trabaja para llegar lo mejor posible al debut.

31/08/2017 -

Mitre está cada vez más cerca de comenzar a transitar el camino de la B Nacional. En septiembre, comenzará el campeonato y el club del 8 de Abril está preparando su casa con todo.

La pista de ciclismo ya fue levantada y además, se están haciendo obras en todos los sectores del predio.

Así lo confirmó el vicepresidente aurinegro, Eduardo López, quien en diálogo con EL LIBERAL, comentó cada una de las obras que se están ejecutando, a la espera del debut en la segunda categoría del fútbol argentino.

"La pista de ciclismo se la sacó porque ya no cumplía su función. Lamentablemente estaba, pero no era usada. Además se estaba deteriorando. Es un riesgo tanto para los chicos como para los jugadores. Se estaban haciendo pozos y no había quién la repare. La gente del ciclismo no venía y directamente se decidió levantarla. Allí haremos todo un parquizado. Se va a nivelar y dar caída atrás de la Comisaría Sexta, para que el agua drene para allí. Se tratará en lo posible de que haya todo pasto a la vuelta. Lógicamente no estará para el debut del 23 de septiembre", dijo.

"Nos exigen una plataforma en el medio de la cancha. Puede ser en el medio. En la platea vip, en la baja o en alguna parte en la que tengan espacio suficiente como para filmar los partidos. Además, piden una torre a la altura de los córners", sostuvo López.

"Respecto de la iluminación, estamos bien en relación a otras canchas. Pero lo mismo vamos a agregar tres o cuatro reflectores más en las torres ya existentes para brindar una mejor iluminación, con el propósito de llevar más adelante el proyecto de modificar las torres y llevarlas a las esquinas, con otro tipo de iluminación, que sería led", agregó.

Seguidamente, el vice aurinegro destacó: "El alambrado perimetral que nos exige la AFA de tres metros por tres metros cincuenta como máximo se lo cambiará entero, pero de forma escalonada. Será imposible hacer el cambio para el debut, porque no se llega a completar los 565 metros lineales que hay por modificar. Haremos los baños de la tribuna Walter Jiménez y modificaremos los baños que ya están hechos en la popular local. Trataremos de modificar también los baños de la platea. Ya se modificaron los baños del vestuario del equipo del Nacional B".

"Estamos trabajando en el gimnasio. Se lo ha modificado. Se le pondrá aire acondicionado y piso de goma. Cambiaremos las butacas de la platea vip y cerraremos la parte de arriba donde vendrán a filmar. Se irá trabajando a medida que surjan inconvenientes. La construcción de esta cancha data ya de muchísimos años. La idea es que el día de mañana podamos levantar una tribuna con más cabinas", cerró López.