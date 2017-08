Fuertes imágenes de los moretones de Charlotte, en medio de acusaciones de violencia de género a Lhoan

31/08/2017 -

El tema de la violencia de género volvió a sobrevolar en la relación que mantienen Charlotte Caniggia y su novio Lhoan, luego de que Ángel de Brito difundiera en "Los Ángeles de la Mañana" impactantes fotos de los moretones que tiene la hija de Mariana Nannis. Un día antes, el cantante había sido invitado al programa de El Trece donde dio que hablar con sus declaraciones: "Charlotte es una chica donde le tocás el brazo y se marca enseguida. No es mi culpa que ella tenga moretones en el cuerpo". Ahora, después de que el conductor revelara que la mamá de la joven -quien lleva a cabo una denuncia contra Ezequiel Medina- le reprochó que haya llevado al piso a un "golpeador", difundieron fuertes imágenes de Charlotte con moretones por todo su cuerpo. En ese momento, la panelista Carmela Bárbaro detalló: "Estaría bueno que se pueda investigar, aunque sea de oficio. Lo que pasa es que son dos personas adultas que a pesar de todo deciden vivir juntas. Y si ella no ratifica la denuncia, no puede continuar la Justicia". De Brito contó cuáles son los siguientes pasos que dará Mariana: "Eso es lo que dice la abogada de Nannis. Se cae la parte civil, pero van a insistir por la parte penal".

Durante el verano, en Carlos Paz, surgieron versiones que hablaban de violencia de género, según reveló Alex Caniggia, Lhoan había maltratado a su hermana, Charlotte. Sin embargo, a pesar de una foto en la que se veía a la mediática con moretones en su brazo, ella negó los rumores y regresó a los brazos de su novio. Las imágenes fueron enviadas por Charlotte a su madre, y es ahora Mariana quien las utiliza como pruebas ante la Justicia, aunque pese a sus esfuerzos, su hija declaró que Lhoan no la maltrata.