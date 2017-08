Larissa apoya a Jonathan Fabbro

31/08/2017 -

Ya pasaron siete años desde que saltara a la popularidad en el Mundial de Sudáfrica, mientras exteriorizaba un festejo en el partido entre su querido Paraguay y la selección italiana. Hoy, Larissa Riquelme es una figura consolidada tanto en su tierra natal como a nivel internacional, y disfruta de ese presente que ha sabido construir a lo largo de la última década.

Sin embargo, en el plano personal la modelo ha sido el blanco de muchas críticas a partir de su apoyo a su pareja, el futbolista Jonathan Fabbro, quien afronta una grave denuncia por abuso sexual contra su ahijada, de apenas 11 años de edad. "Lo conozco y sé la realidad de la historia, lo que muchos no saben. Nadie está sujeto a creer si es verdad o falso, cada quien opina o dice lo que lee o lo que cree que sabe. Mientras nosotros como pareja y familia sabemos la verdad, lo demás es sólo cuento", expresó en diálogo con el medio guaraní. Para Larissa, su mayor felicidad radica en la familia, "mi pareja y el levantarme día a día. Saber que todos los que me rodean me dan el amor que yo necesito y el cariño real de la gente", agregó.

"Soy sólo Larissa Riquelme, no me gusta utilizar la palabra ex porque aún me sigo manejando en el ambiente. Si bien dejé las pasarelas me dedico a otros rubros como la conducción y campañas publicitarias, un mercado en el que no muchos tienen cabida y espero que aún siga así", afirmó en relación a su presente profesional la escultural mujer, quien sueña con ser madre algún día.