31/08/2017 -

Daniela Cardone sorprendió al revelar que hace mucho tiempo que no tiene sexo. "Hace un año que no tengo sexo. No tengo ganas. No toda la vida es sexo. Hay otras cosas...", dijo. Por otro lado, Daniela se refirió al nacimiento de su nieta Alfonsina: "Mi nieta es muy bonita. En el rol de abuela me siento bien".