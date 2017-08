Nuevo capítulo del Anual de hockey local

31/08/2017 -

La Federación Santiagueña de Hockey sobre Césped y Pista hará disputar este fin de semana una nueva fecha del Campeonato Anual 2017 denominado Tarjeta Sol. La acción arrancará este sábado en las canchas de Lawn Tenis y de Old Lions, y proseguirá el domingo.

Este es el programa para el sábado en cancha de Lawn Tennis: 8, en 7 división, CACC vs. C. Docente; 9.10, en 7ª, SLTC Blanco vs. Old Lions RC Azul; 10.20, en 7ª Old Lions RC Rojo vs. SLTC ‘Rojo’; 11.20, el Seleccionado Caballeros Sub 16 vs. Seleccionado Caballero Sub 18 entrenamiento; 14, en 1ª Damas, C. Clodomira HC vs. SLTC ‘B’; 15.30 en 1ª de Damas C. Docente vs. S.L.T.C; 17, en 1ª de Damas Lugus HC vs. Old Lions RC Azul; 18.30, Seleccionado Damas Sub 16 ‘A’ con rival a designar.

En tanto que también habrá acción este sábado en la cancha de Old Lions: a las 14, en 1ª de Damas Circulo SC vs. SLTC ‘A’; 15.30, en 1ª de Damas H. Termas Club vs. U.C.S.E; 17, en 1ª de Damas Mishqui Mayu HC vs. Old Lions RC Rojo. Para el domingo también habrá duelos.