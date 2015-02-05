CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Septiembre 2017
A LAS 23.00 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 20:48 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINÚA)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.30 INGENIO NATURAL
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 FORUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIEN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.30 CUATRO GUITARRAS
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 ESPECIAL EXPO SANTIAGO
2017 - VIVO
22.00 ESTUDIO ABIERTO
22.30 ANIMADORES
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
TNT
02.07 NOCHE DE MIEDO
03.53 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
05.49 TNT BUZZ
07.06 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS DOS
TORRES
10.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
12.48 CUANDO TE ENCUENTRE
14.34 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
16.24 TODOPODEROSO 2
18.05 RATATOUILLE
20.06 DOS LOCOS EN PATRULLA
22.00 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
23.52 SIETE ALMAS
TCM
00.49 LA PANTERA ROSA
01.19 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
03.21 LEY DE LA CALLE, LA
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 4)
06.46 ALF (TEMPORADA 3)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 4)
09.20 LA PANTERA ROSA
09.35 JACK FROST
11.29 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
14.10 ETERNAMENTE AMIGAS
16.28 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
18.21 NO NOS DEJES COLGADAS
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.35 LA NIÑERA
21.00 FURIA SALVAJE
22.42 LEY DE LA CALLE, LA
SPACE
00:00 LA REINA DEL SUR
00:45 LA NOCHE MÁS OSCURA
03:50 GOON: EXPERTO EN GOLPES
06:00 EL SOSPECHOSO
08:20 ARAÑAS 3D
10:02 COLD WAR
11:53 ENTRE DOS FUEGOS
13:53 EL PROTEGIDO
15:57 PERSECUCIÓN IMPLACABLE
17:58 CÓDIGO DE DEFENSA
19:43 ASESINOS DE ELITE
22:00 HALLOWEEN
23:55 HALLOWEEN II
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
12.55 GRIMM
13.45 PEQUEÑOS GUERREROS
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 GRIMM
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
23.30 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
02.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
04.00 DR. HOUSE
05.00 DR. HOUSE
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ HOY, A LAS 22.30, ROCK NACIONAL CON “LA MERSA”
+ SÁBADO 2, A LAS 20, CONCIERTO DE LA ORQUESTA CLAVE DE
SOL, CON LA DIRECCIÓN DE MARCELO RAIMUNDI.
+ SÁBADO 2, A LAS 23, CIELO DUARTE JUNTO CON EL TRÍO TANGO,
INTEGRADO POR ÁNGEL VILLARREAL, MIGUEL STATELLO Y
CARLOS GONZÁLEZ. INVITADOS, MARIO “CACHO” DUVAL Y DAMIÁN
MARTÍNEZ.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ HOY, A LAS 23, RECITAL DE NANCY ÁBALOS. ARTISTAS INVITADOS:
DARÍO TÉVEZ Y FREDDY PÁEZ
COMPLEJO KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO LA BANDA)
EL 1 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA
CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO GALLEGUILLO, “DIABLEROS
JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI, “LA BRASITA DE MI CHALA”,
“DEL ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE, FERNANDO BRANDÁN Y
“KALAMA”.
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN
CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
31/08-01/09 -16.30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
18.30 (Cast) 21:20 (Subt)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE
LOS MIL PLANETAS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/09 -17.30 (Cast)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)
HASTA EL 06/09- 16.15 20.30 (Subt)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
22.35 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/09 -17.00 (Cast)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
19.30 (Cast) 22:20 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
01/09- 17.00 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00
(Subt)
OZZY, RÁPIDO Y PELUDO
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/09 -16.45 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
19.00 (Cast) 22:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:00- 19:40-
20.20- 22.00 22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 16.30 (sólo domingo)
CASTELLANO 2D 18.40- 21.00 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65