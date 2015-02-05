CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Septiembre 2017

A LAS 23.00 EL SULTÁN

Hoy 20:48 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINÚA)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA.

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.30 INGENIO NATURAL

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 FORUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIEN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 CUATRO GUITARRAS

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 ESPECIAL EXPO SANTIAGO

2017 - VIVO

22.00 ESTUDIO ABIERTO

22.30 ANIMADORES

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

TNT

02.07 NOCHE DE MIEDO

03.53 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

05.49 TNT BUZZ

07.06 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS DOS

TORRES

10.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

12.48 CUANDO TE ENCUENTRE

14.34 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

16.24 TODOPODEROSO 2

18.05 RATATOUILLE

20.06 DOS LOCOS EN PATRULLA

22.00 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

23.52 SIETE ALMAS

TCM

00.49 LA PANTERA ROSA

01.19 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

03.21 LEY DE LA CALLE, LA

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 4)

06.46 ALF (TEMPORADA 3)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 4)

09.20 LA PANTERA ROSA

09.35 JACK FROST

11.29 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

14.10 ETERNAMENTE AMIGAS

16.28 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

18.21 NO NOS DEJES COLGADAS

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.35 LA NIÑERA

21.00 FURIA SALVAJE

22.42 LEY DE LA CALLE, LA

SPACE

00:00 LA REINA DEL SUR

00:45 LA NOCHE MÁS OSCURA

03:50 GOON: EXPERTO EN GOLPES

06:00 EL SOSPECHOSO

08:20 ARAÑAS 3D

10:02 COLD WAR

11:53 ENTRE DOS FUEGOS

13:53 EL PROTEGIDO

15:57 PERSECUCIÓN IMPLACABLE

17:58 CÓDIGO DE DEFENSA

19:43 ASESINOS DE ELITE

22:00 HALLOWEEN

23:55 HALLOWEEN II

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

12.55 GRIMM

13.45 PEQUEÑOS GUERREROS

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 GRIMM

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

23.30 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

02.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

04.00 DR. HOUSE

05.00 DR. HOUSE


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ HOY, A LAS 22.30, ROCK NACIONAL CON “LA MERSA”

+ SÁBADO 2, A LAS 20, CONCIERTO DE LA ORQUESTA CLAVE DE

SOL, CON LA DIRECCIÓN DE MARCELO RAIMUNDI.

+ SÁBADO 2, A LAS 23, CIELO DUARTE JUNTO CON EL TRÍO TANGO,

INTEGRADO POR ÁNGEL VILLARREAL, MIGUEL STATELLO Y

CARLOS GONZÁLEZ. INVITADOS, MARIO “CACHO” DUVAL Y DAMIÁN

MARTÍNEZ.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ HOY, A LAS 23, RECITAL DE NANCY ÁBALOS. ARTISTAS INVITADOS:

DARÍO TÉVEZ Y FREDDY PÁEZ

COMPLEJO KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO LA BANDA)

EL 1 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA PEÑA CHAYERA

CON LAS ACTUACIONES DE SERGIO GALLEGUILLO, “DIABLEROS

JUJEÑOS”, ENRIQUE MARQUETTI, “LA BRASITA DE MI CHALA”,

“DEL ESTERO”, ANDREA BUSTAMANTE, FERNANDO BRANDÁN Y

“KALAMA”.

CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN

CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

31/08-01/09 -16.30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

18.30 (Cast) 21:20 (Subt)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE

LOS MIL PLANETAS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/09 -17.30 (Cast)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)

HASTA EL 06/09- 16.15 20.30 (Subt)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

22.35 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/09 -17.00 (Cast)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

19.30 (Cast) 22:20 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

01/09- 17.00 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00

(Subt)

OZZY, RÁPIDO Y PELUDO

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/09 -16.45 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

19.00 (Cast) 22:40 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:00- 19:40-

20.20- 22.00 22.40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 16.30 (sólo domingo)

CASTELLANO 2D 18.40- 21.00 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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