FÚNEBRES | 1 de Septiembre de 2017

- Sara Abdenur de Atia

- Víctor Jacinto Paz

- María Josefina Mansilla

- Emeterio de Jesús Pereyra (La Banda)

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Sus hijos maría Cristina y Pablo, sus hijos pol. Pedro Montiel y Graziela Ragner, sus nietas María Florencia y María Emilia, su nieto pol. Anibal y bisnietos Bautista, Delfina y Anibal participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su hija política Graciela Ragne, su consuegra Nelly de Ragne y Marcelo Ragne y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleciò el 31/8/17|. Sus nietos María Florencia Montiel y Aníbal del Valle Díaz Yocca; sus bisnietos Bautista, Delfina y Aníbal Díaz Yocca participan con dolor el fallecimiento de su querida "Lelita" y Ruegan al Altísimo plegarias por su eterno descansao.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su sobrino Hugo Cheein, su esposa Ana Maria Mirolo e hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su sobrino Gilby Abdenur y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus primos en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su primo Carlos Eduardo Azar, su esposa Lilia Maldonado, hijos Felipe, Cecilia y Carlos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su prima Gringa de Cheeín, sus hijos Humberto y familia, Silvia y familia participan con dolor su fallecimiento.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Sus queridos sobrinos Eduardo e Ines Cheein Abdenur, participan con profundo pesar su fallecimiento y Acompañan a sus primos en el dolor. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Susy e Ivi Abdenur y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Los compañeros de Oficina de Asesores de su hijo Pablo: Susana Montenegro, Sarita alido, Claudia Zemán, Mariana Bonacina Karina Uequín, Marta Camuñas, Florencia goltz, M.Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Patricia Mussi, Magui Ledesma, M. Laura Tiberti, Alba de Palazzi, Karina Bravo, Guillermo Rezola, Nano Santucho, Buky García Olivera, Daniel Karam, Fabián Ponce, Pedro Allub, Alejandro Concha, Juan Manzur, Néstor Zurita, Juan Ortiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " José Maria Rueda y flia., participan con profundo dolor la partida de la Madre de sus amigos Pablo y Cristina. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Acompañan el dolor de sus hijos Pablo y Cristina y flias; Sus compañeros Hugo Gallego, y Veronica del Castillo.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Azucena Luna y sus hijos Emanuel, Noelia, Mabel y Exequiel, participan con profundo dolor la partida de la Madre de sus amigos Pablo y Cristina. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Cr. Gerardo Di Lullo, acompaña a su amigo Pablo en estos tristes momentos.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Cr. Mario Bazan y Dr. Jorge Valdez acompañan a su colaborador Dr. Pablo Atía por tan irreperable pérdida.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Diana Palliotto acompaña en la tristeza de este momento a su querida Amiga Cristina y toda la flia. Ruega oraciones en la memoria de la Sra. Sara.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Los amigos de su hijo Pablo; Fredy Olivera, Juan C. Gavioli, Pedro Allub, Pablo De Bonis, Mario Arce, y Francisco Gavioli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. El Instituto I. P. A. L. , participa con dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Pablo Atia. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Las compañeras del GYM. de su hija Cristina; Noni, Eugenia, Marilú, Guady, Maria Marta, Ana, Shirley, Gaby, Dory y Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Ramón Barraza, Marilú Juarez, y sus hijos Guadalupe, Ignacio, Emilio con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañando a sus hijos en este difícil momento.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Raúl Rodríguez y flia., participan el fallecimiento de la Sra. madre de Pedro y Cristina. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleciò el 31/8/17|. Los compañeros de Cristina de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial; Mónica, Andrea, Romina, Cecilia y Ariel, participan el fallecimiento de la Madre de nuestra querida compañera. Rogamos oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Las amigas de su hija Cristina; Alicia Montenegro, Alicia Giménez, Diana Palliotto, Marizabel Faisal, Silvia Méndez, Susana Nazario, Susana Ibáñez, Patricia Larcher, Liliana Pelaez, Mónica Dalale, Mency Toloza, Beatriz Azaf, Lucia Lopez, Graciela Seisdedos, Cristina Llugdar, María Inés Muratore, Maria Peralta, Graciela Ortega, y Polly Cavagnis, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Maitiz Montiel, Hugo Camiletti y sus hijos Gaby y Matias, Alejandra y Nicolás, Florencia y Joaquin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Rubén Jorge, Marizabel Faisal de Jorge y sus hijos Melissa, Joaquín, Benjamín y Carla Vals, acompañan a sus queridos amigos Cristina Atía y Pedro Montiel y sus hijos María Florencia y María Emilia en este momento de dolor.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. La comisión directiva de la Asociación de empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia María Cristina Atía de Montiel. Se ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Carlos Caruso y María Inés Barbieri acompañan a sus amigos Pablo y Cristina en su dolor y elevan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Sara García y sus hijos Nony, Eugenia, Cecilia, Belén, Pablo Lastra y Marisa Abdala, acompañan a sus hijos y flia. en este momento de irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Katty y Bruno Ibáñez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. El Dr. Fabián Humberto Ponce participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Estudio Jurídico Barrera Martinez participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Miguel Ángel Barrera Martinez, Nélida Raab y sus hijos María Cristina, Miguel Ángel, Andrea y Matías participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Pablo y Cristina. Elevan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Teresa Bianchi de Montes, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a sus hijos Cristina, Pablo y demás familiares con inmenso pesar en tan doloroso momento por el fallecimiento de su señora madre. Ruegan una oración en su memoria.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Pedro Díaz Esteve, Elda Victoria Yocca, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria por su descanso eterno.

ABDENUR DE ATIA, SARA (q.e.p.d.) Falleciò el 31/8/17|. ¡Que Dios te bendiga y te tenga en su gloria Chelita! Carlos Litvak, Liliana Pelaez, sus hijos Florencia, David, Virginia y Marcos Litvak Pelaez, así como hijos políticos Lucas y Eugenio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos hijos Cristina y Pablo Atía.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17.| Porota Castiglione y sus hijos acompañan a la familia de Mami con mucho cariño.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|.Martita Costas, Silvina Auad, Maru Ibarra, Claudia Jiménez, Claudia Mattar y María Rosa Saad participan el fallecimiento de la tía de su amiga Mumy Bustos y ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. La promoción 1956 de la esc, Normal Manuel Belgrano" participa con dolor el fallecimiento de la hna de nuestros compañeros Luis y Pedro Bustos. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (MAMI) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Mirtita Sánchez de Jacobo y su hija Marcela participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mami. Ruegan oraciones en su memoria y a Dios que le de eterno descanso y felicidad.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Mami querida, el Señor te llevó a su lado, descansa en paz. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Su amiga, Marta Beatriz Ledesma de Galván, sus hijas María Cira Galván y María Mara Galván y Gabriel Pío Galván y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. "Señor te damos gracias por haberla tenido con nosotros, por el amor y su generosidad que nos brindó en este paso". Sus compañeras de la Escuela San Francisco Solano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus vecinos Juan C. Orieta y flia, Elsa Bethular participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Las personas que queremos no se van nunca, se quedan con nosotros todo el día, todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón, querida vecina, tantos momentos vividos quedaron en el recuerdo para toda la vida. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su vecina y amiga de siempre Zulema Bóboli, sus hijas Zuli, Gladys, Raquel y Nanci la recordarán siempre.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Pochi Bianchini, sus hijos Marcela y Carlos, nietos María Agustina y María Emilia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Tus vecinos Lilila Montes de Oca, Carlin, Lily y Rodo Diaz Yolde participan su fallecimiento.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Julio Rodríguez y flia, participan con dolor el fallecimiento de su tía Clarita, como la llamaba con cariño y respeto. Gracias por todo el amor que me diste. Que en paz descanse.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Que brille para ella la luz del Señor que no tiene fin". Carolina Sanguedolce, sus hijos, Claudia Marcela Jerez y Marío Luis Seiler, sus nietos Maximiliano y Stefano Seiler participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Querida Mami, agradezco a Dios y a la vida de haber conocido una persona tan noble, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Tus amigos y vecinos Jimena Valdez Fiad, María Inés Fiad y esposo: Miguel Canllo, hermanos Valentina y Francisco Canllo Fiad.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Silvia Poloni (a) despide con gran dolor a la querida Mami y abraza con cariño a su flia.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su hermana Zulma Mansilla, su hijo Sebastián Ayunta Mansilla y Lourdes Layus participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su hermana Zulma Noemí Mansilla, su hijo Sebastián Ayunta, su nuera Lourdes Layus y demás familiares part. su fallec. Que sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno. Tía José siempre en nuestros corazones porque estuviste en cada momento de nuestras vidas, en alegría y tristeza te vamos a extrañar. Gracias por tanto, tus sobrinos Silvia, Marcelo, Patricia, Mamina y Cesar, Sobrinos nie3tos Fernanda, Matías, Salma, Pablo Josué y Lorenzo.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Gringo Lescano, su esposa Zully Raed e hijos Aldo y Jimena, Lore y Sandro, Pily Kuran, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Zulma e hijo Sebastián en este momento de dolor. Ruegan al Altísimo Cristina resignación.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus amigos José Frias y Liliana Pereyra, sus hijos Juan José, Rodrigo y Lucas Frias, participan con muchísimo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus amigos y vecinos; Argentina Ledesma y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus amigas de ADENISE, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Zulma en este duro transito. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. La comunidad Educativa del Jardín de Infantes Nº 27 Martha Salotti, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Seño Josefina. Brille para ella la luz eterna y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Alina Brandan de Oieni y flia., participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Chiqui y hermana Zulma en estos momentos difíciles. Rogamos al Señor su eterno descanso y resignación de sus familiares.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados " Teresita Contrera, Margarita Baleani de Oliveri, participan con profundo dolor su partida, acompañan a Zulma y su hijo en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Amigas de su hermana Zulma; Ana Escobar, Muñeca Neme, Silvia De Boeck, Patry Caro, Patry Sisack, Coquena Poupeau, Gachy Ledesma, Alejandra Lazarte, Mabel Ibáñez y Carmen Romero, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. La Asociación Civil " Coral Plenitud ", y su prof. Juan A. Cano, participan con pesar el fallecimiento de su compañera y acompañan a su hermana Zulma, ante tan irreparable pérdida,. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. La Comisión directiva, socios, personal y vecinos de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, participan su fallecimiento, excelente socia y colaboradora. Hermana de la secretaria de Actas de esta institución Srta. Zulma Mansilla. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Jose querida partiste, pero siempre estarás en nuestros corazones. Tus amigas; Elita, Mary, Silvia, Betty, Myriam, Quika, Liliana, Mady, Coque, Nora y Gachi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Carlos Epstein y Mariela Luna; Marta Epstein; Susana Santillán participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Zulma y a Sebastián.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. La comisión directiva de CISADEMS, amigos y compañeros participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Zulma en tan tristes momentos.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Jose, ya descansas en los brazos del Señor, gracias por brindarnos tu sincera amistad, siempre te recordaremos como la mujer tranquila, amable y sencilla, la hermana incondicional, la madre ejemplar y la dulce Seño. Mirta y Miguel Figueroa, hijas María Eugenia, Saritha, Viviana y respectivas familias y Sara Capilla participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Zulma y Seba e este triste momento.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. "El que cree en Mi, no morirá jamás". María Eugenia Figueroa participa con gran pesar el fallecimiento de Jose y acompaña a su querida madrina Zulma en este momento de dolor.

MENDIETA, NÉSTOR RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 31/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Elva Emilia, Celia del Valle, Mirta Elena, Livia Sara, Roger Walter Mendieta, Pablo Antonio Salomón y Flia, participan con gran dolor su fallecimiento.

PAZ, VÍCTOR JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Su esposa Rosa Alejandra. Sus hijos Abel, Elvira, Gustavo, Daniel y Cacho. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en cementerio Rodeo de Soria. Cob. IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

ROMANO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Susi Galván, participa el fallecimiento del esposo, de su querida amiga Pocha, eleva oraciones en su memoria.

ROMANO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Compañeros de oficina de su esposa; Dr. Fernando, Miriam, Fredy, chiqui, Miki, Ale, Ernesto, Mario, Chary, Paula, Raul, Victor y Cristian, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. El cielo está de fiesta, los ángeles tocan una bella canción. Hoy es tu cumple, el primero que no estás con nosotros. Su esposo Raúl, su hija Fanny, yerno Fabián, sus nietos Stefanía, Florencia y Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. Santo Cristo, para recordar su natalicio.

CIAPPINO DE STORNIOLO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/97|. Nada desaparece en la vida mientras deja profundas huellas en el corazón de quienes tanto te amamos. Al cumplir 20 años de tu partida, tu hijo Pirucho, tu hija política Choni, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

DE LA SILVA DE LÓPEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/15|. Querida esposa, hoy hace dos años que te fuiste y todavía no comprendo el porqué de tu partida repentina, sólo el Señor lo sabe. Esposa, te recuerdo con mucho cariño, te extraño mucho, no te olvidaré, siempre estarás en mi recuerdo. Su esposo Leni López invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al recordarse el segundo aniversario de su partida a la Casa del Señor.

LUNA, MARCELO TORCUATO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/17|. ¡Padre mío! Es largo y solitario el camino sin ti. Me cuesta mucho aceptar tu partida; pues fuiste mi ejemplo, mi guía, al que admiré y amé con todo mi corazón. Papito: solo te pido me des la fortaleza para continuar con mu vida porque no quiero hundirme en la tristeza de no verte. Sus hijas Lucía y Marcela; sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ORIETA DE CARDOZO, ANA BEATRIZ DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/12|. Hija querida, partiste hace 5 años dejándonos sumidos en el dolor con una herida imposible de sanar. Tengo mil cosas para contarte: que por designios del Señor no pudiste disfrutar: tus hijos creciendo a pasos agigantados, Agus a pinto de terminar la secundaria, todo un hombrecito; Lauty, siguiendo el camino para formarse como su hermano; tuenes nuevos sobrinos: Vicen, Juan Diego, Amira y una bis: Ana Paula y tantas cosas más. Solo piso que intercedas ante Dios para guiarlos y protegerlos. Tu mamá Rosa Brizuela, esposo Raúl Cardozo; tus hijitos Agus y Lauty; tus hermanos Karina y Saúl; Armando y Nelly; Guadalupe y Rodolfo; Gloria y Facundo; tíos Robero y Susana; Noemí, Luisa, Raúl y Nora; Héctor y Liliana; Carlos y Rosy; sobrinos Pia, Exequiel, Facu, Vicky, Jimena, Fabri, Nahuel, Jazmín, Amira, Iara, Vicen, Juan Diego, Ana Paila; primos, ahijados y demás familiares invitan a la misa en la iglesia San Francisco a las 20 hs., al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

RAMÍREZ, CIRO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/16|. Su esposa Bica Pascuala, sus hijas Rita Liliana y Rosa Ángela; hijo político Antonio Abraham y su nieto Matías invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

RAMÍREZ, HUGO DOMINGO (Pirulo) (q.e.p.d) Falleció el 1/9/98|. Papá, gracias por enseñarnos a verte con los ojos del alma, para sentir tu presencia en cada uno de nosotros, para abrazarte en nuestros sueños y hablarte con la voz del corazón. Al cumplirse 19 años de su fallecimiento, su esposa Valle, sus hijos Estela, Hugo, Pedro, Andrea y Teresita y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San José, barrio Belgrano. Se ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (Anlli) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Tu vida en este mundo se ha desvanecido. La tristeza se mitiga al pensar ¡Cuan feliz eres hoy en la eternidad!...". Su hija Ana, sus nietas Luly, Jazmín y su compañera de vida Negra invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la capilla Santísimo Sacramento del Bº Borges.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (Anlli) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Señor te damos la gracia por haberlo tenido con nosotros, por el amor, la generosidad que nos brindó en este paso por la tierra". Su hermano Luis Santillán, su cuñada Fidelia, sus sobrinos Luis, Valeria y Yanina Santillán invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 en la capilla Santísimo Sacramento del Bº Borges, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

ROMERO, PABLO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Familiares directos del Sr. Pablo Javier Romero, su esposa Ester Larrea, hnos. hnos. políticos, sobrinos agradecen por este medio al personal del sanatorio Norte, administrativos, enfermeras, auxiliares, médicos, al enfermero de terapia intensiva Sr. Néstor a todas las personas que de una u otra forma nos acompañaron en tan difícil momento haciendo un especial reconocimiento al Dr. Abalos por el profesionalismo, dedicación, paciencia, trato, comprensión y respeto ante la atención y asistencia brindados.

PEREYRA, EMETERIO DE JESÚS (Emeco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus hijos Eduardo, Teresita, Roger, h. pol. Graciela, Ricardo y Margarita, nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del So. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PEREYRA, EMETERIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hijo Eduardo Pereyra, hija politica Choly, nietos: Eduardo, Gachy, Sabastian, Dario y sus respectivas familias Ruegan una oracion en su memoria.

PEREYRA, EMETERIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos". Su nieto Eduardo Pereyra (h), nieta politica Ana y su bisnieta Grabriela, ruegan una oracion en su querida memoria

PEREYRA, EMETERIO DE JESÚS (Emeco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus sobrinos Gustavo Gallo, Charito y sus hijos Candela y Gustavito; Walter Gallo, Noralí y su hijo Víctor acompaña con profundo dolor a toda la familia en este momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

AHUAT, JORGE ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su amigo Carlos Dorado participa de su fallecimiento y acompaña a su entrañable familia. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

MOYANO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. La Promoción 89 de la Esc. Normal Sup. Rep del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Liliana Moyano. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Dr. Raúl Villalba., Ing. Rubén Villalba y Omar Villalba y flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Dr. Edgardo Ramón Vittar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Nabih Vittar y familia; Chichina participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo René. Se ruega oraciones en su memoria.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Dr. Eduardo Cristian Vittar y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

SALÓN, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/17|. Los Copropietarios e inquilinos del Consorcio Edificio Independencia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 24 Gobernador Gregorio Santillán participa el fallecimiento de la madre de la colega Emilia Acosta. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Norma Gutierrez y César Torres acompañan a la colega Emilia Acosta en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO DE MARTÍNEZ, DALINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/17|. Nemesio y Naty Gómez, acompañan en el dolor a Fernando y Lily por el fallecimiento de su Sra. madre y rezan por su descanso en paz.