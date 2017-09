Dos juegos de la zona C abren hoy la 6ª fecha

Fotos ESTA NOCHE. El Gaucho se presentará en Fernández.

-

El Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol presentará hoy dos propuestas en el inicio de su sexta fecha. Ambas corresponden a la zona C y son: Deportivo Policial vs. Independiente de Fernández, desde las 16 en cancha de Estudiantes de Huaico Hondo, y Sportivo Fernández vs. Güemes, a partir de las 21.30. En los dos casos, el partido del Sub21 comenzará dos horas antes.

Independiente es el único líder de esta zona, con diez puntos en cuatro partidos. Además el Aurinegro fernandense está invicto y se las verá con el colista de la zona, Deportivo Policial, que perdió los cuatro partidos que jugó.

Por la noche, en Fernández habrá un choque entre dos equipos que no quieren perderle pisada al líder. Sportivo Fernández y Güemes, ambos con seis puntos cada uno, animarán un choque muy atractivo.