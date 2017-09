Gabriel Deck está casi recuperado

Fotos ACTIVIDAD. Gabriel Deck realizó ayer ejercicios propioceptivos con Paulo Maccari en el estadio Orfeo de Córdoba.

01/09/2017 -

Gabriel Deck se muere por jugar ante México, pero su presencia no está confirmada a pesar de que mostró una alentadora evolución del esguince de tobillo derecho que sufrió el pasado martes en Bahía Blanca en el partido ante Islas Vírgenes.

El santiagueño realizó ayer ejercicios propioceptivos con Paulo Maccari, en el estadio Orfeo de Córdoba, donde el seleccionado argentino se enfrentó de cara a la semifinal de la AmeriCup, programada para mañana ante los mejicanos.

Al término de la práctica, el Dr. Diego Grippo emitió un comunicado en el que señala: "Muy buena evolución del esguince de tobillo. Muy buena respuesta al trabajo kinesiológico. De todos modos, es prematuro saber si estará en condiciones de jugar el sábado".

El crédito de Colonia Dora está cada día mejor y crecen las chances de que juegue algunos minutos ante México, pero habrá que ser cautelosos y esperar a ver cómo es la evolución en las próximas horas.

Otro que también está ilusionado con la recuperación del santiagueño es el entrenador Sergio Hernández.

"Creo que Gaby va a llegar sin entrenar, pero va a llegar. No se sabe si lo hará, pero al menos sin dolor. No se va a forzar y si lo hace es porque es una lesión que no se puede agravar", opinó el bahiense, que le dio titular a "Tortuga" en todos los partidos que disputó hasta ahora el seleccionado argentino en la AmeriCup y en el Súper 4 de Salta.

Facundo Campazzo

Por su parte, el cordobés Facundo Campazzo habló del rival de mañana en semifinales.

"A México ya lo conocemos de hace varios torneos, ya lo enfrentamos, ya lo sufrimos. Es un equipo muy bueno, con una base como Gutiérrez que tiene mucho gol en sus manos y hace jugar muy bien al equipo y varios jugadores con puntos en sus manos. Va a ser un partido difícil, friccionado, intenso y el que imponga el ritmo es el que tenga más chances", explicó el base armador titular, de gran actuación.

"Tenemos que empezar desde el arranque a morir, desde el minuto cero a poner nuestra esencia, nuestra identidad y a raíz de eso empezar a acomodarnos con el juego. Ellos son un equipo con mucha fluidez, que quieren jugar posesiones largas así que tenemos que tratar de cortar eso", agregó entusiasmado.

El plantel se entrenará hoy en doble turno en el estadio Ángel Sandrín de Instituto.