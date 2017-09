Independiente y Newbery se preparan para la fase regional

01/09/2017 -

Independiente y Jorge Newbery iniciarán mañana su participación en la fase regional del Campeonato Argentino de Clubes U17.

Por la zona A, Independiente debutará ante Gorriti de Jujuy, en el Ciudad, mientras que por el grupo B, Newbery lo hará ante Sargento Cabral de Salta, en el estadio de Juventud.

Los dos primeros de cada grupo accederán a la fase nacional.

Belgrano quedó al margen de la competencia, tras perder ante Estudiantes de Tucumán el partido decisivo para ingresar a la zona B.

La programación del fin de semana es la que se detalla a continuación:

Mañana: zona A, a las 18, El Tribuno vs. Alberdi; 20, Independiente vs. Gorriti; zona B, 18, Talleres vs. Estudiantes; 20, Newbery vs. Sargento Cabral.

Domingo: zona A, a las 9.30, El Tribuno vs. Gorriti; 11.30, Independiente vs. Alberdi; 18, Alberdi vs. Gorriti; 20, Independiente vs. El Tribuno; zona B, 9.30, Sargento Cabral vs. Talleres; 11.30, Newbery vs. Estudiantes; 18, Estudiantes vs. Sargento Cabral; 20, Newbery vs. Talleres.