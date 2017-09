Fotos Entregó un cuchillo a sus excuñados para asesinar al suegro y después él lo usó para matar a su expareja

01/09/2017

Un joven reveló haber asesinado a su ex concubina con el mismo cuchillo que antes él mismo había entregado a los familiares de la víctima, para que hicieran lo propio, pero con su ex suegro. La confesión partió ayer de boca de Andrés Domingo Jiménez, quien el 13 de junio del 2015 ultimó a Luciana Maribel Ferreryra en Vinará, Río Hondo, atacándola cuando se dirigía al baño a ducharse y enfrente de sus cuatro hijos. "Pido disculpas por lo que hice", dijo el homicida. "Ese día fui a casa de Luciana (desde Quimilí) en Vinará porque ella me llamó, ya que no tenía plata". Ahondó: "Al llegar, unos vecinos empezaron a insultarme y amenazarme que me iban a matar..." ¿Nuevo novio? Identificó en el grupo "a un tipo que al parecer salía con Luciana", acotó. "Mi hijo me preguntaba por qué querían golpearme; ahí también supe que Luciana pegaba a un hijo; me puse nervioso, se me nubló la mente y no sé bien por qué lo hice..." Al explicar el origen del cuchillo homicida, recordó: "En Quimilí se lo dí a una hermana de Luciana. Era para matar al padrastro, porque le pegaba a la madre; les dije que lo denuncien, pero no, querían otra cosa parece..." Al situarse en instantes previos y al estallar la barbarie, Jiménez recordó que mató a Luciana, pero aclaró que fueron segundos de ira no contenida. Un careo Como la versión de Juárez distaba mucho con la del testigo Leónidas Sánchez (uno de los supuestos agresores) el tribunal dispuso un careo. Jiménez insistió con la teoría de la agresión y amenazas, pero Sánchez negó tal posibilidad. Las audiencias se reanudarán este lunes a la tarde. Declarará el último testigo: luego, las partes darán sus alegatos y en la noche los camaristas resolverán la suerte final de Jiménez. La figura dominante es "femicidio", reprimido sólo con prisión perpetua. Allí focalizaría su posición la fiscal Gabriela Gauna, resuelta en alcanzar la pena máxima.