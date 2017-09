Fue a denunciar a su ex, se arrepintió e hizo un escándalo porque lo detuvieron

Fotos Ocurrió en la Seccional 11º.

Hoy 08:15

Una pareja protagonizó un verdadero escándalo en la Comisaría, hacia donde llegaron con intenciones de realizar denuncias cruzadas por una situación violenta de la que también fueron testigos sus hijos.

El hecho ocurrió pasadas las 20 en la Seccional Once. A los gritos, una mujer ensangrentada y un hombre descendieron de un remis y pidieron hablar con personal policial. La mujer, que reside en Calle 67, dijo que discutió con su ex pareja y que le tiró una "botella chica" por la cabeza.

Furioso, él le pegó una trompada en la nariz y luego le golpeó el ojo izquierdo con la puerta de su auto. Luego, junto a sus dos hijos que presenciaban el hecho, fueron hasta la comisaría. Ella estaba decidida a denunciarlo pero como uno de los menores comenzó a llorar, cambió de parecer.

Sin embargo, los efectivos le informaron que su ex marido quedaría aprehendido de todas formas, la mujer rompió un acta policial y se negó a ser revisada, asegurando que no se iría del lugar sin su ex, quien preventivamente quedó tras las rejas.

Finalmente, la mujer se retiró con sus hijos.