El Torneo Anual no se detiene y presenta varios duelos para mañana

Hoy 16:53 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs dio a conocer su programación de partidos para mañana, y confirmó que habrá acción en todas las categorías. Los primeros partidos comenzarán a las 15, con media hora de tolerancia. De esta manera, el Torneo Anual, que cada sábado concita la atención de los aficionados, presentará una nueva cartelera con mucha actividad para su calendario en todas las categorías. Todos los partidos Éste es el programa completo: Complejo Ruso Cancha Nº1, Stylo Gráfico vs. Mojones (C45 y 40) y Defensores de Antilo vs. Fabio Automotores (C50). Complejo Ruso Cancha Nº 2, Bº Sarmiento vs. Vicente Refrigeración (C40) y Feria Newbery vs. Villa Ángela (C50). Complejo Ruso Cancha Nº 3, Despensa Las Mellis vs. Tinglados Manuel (C50) y Refi Shop vs. Recursos Hídricos (C50). Ca n c h a Nu evo Banco, Calle 14 vs. La Rifa de Alberto (C45) y Óptica Molinari vs. Racing (C45). Cancha Mistol , La Fusión vs. Bº Tradición (C40) y Facheritos Súper Kits vs. Indumentaria Lar (C50). Cancha La Guarida La Banda, Bonafide vs. El Porvenir (C45) y Racing vs. Joyex (C50). Cancha Estudiantes Ma.Co, Bº Sarmiento M-Go Sport vs. La Católica (C45) y Almirante Brown vs. Kiosco Laly (C45). C a n c h a V i l l a Tranquila, Mecánica Raúl Ávila vs. Uthgra Gastronómico (C40) y 4º Pasaje vs. Luz y Fuerza (C50). Cancha Villa Borges, Mojones vs. El Triángulo (C45) y Villa Borges vs. U. T. A. (C50) Cancha Rosario Central, Rosario Central vs. Villa Borges (C40). Cancha Nueva Era (Los Quiroga), Los Amigos vs. Estación La Curva (C40), a partir de las 16. De es ta manera, el Anual continúa con una gran grilla de encuentros sabatinos. l