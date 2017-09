Nuevo capítulo para los muchachos que pintan canas

Hoy 16:55 - Este fin de semana se jugará otra apasionante fecha de la Liga de los Clásicos Barriales del Sur. Se trata de la 7ª fecha del torneo Clausura, el cual se desarrollará en diferentes escenarios. A continuación se detalla el programa completo. En Mosconi: Vagos Mosconi vs. Industria (C20); Loco Willi vs. Granate (C20); Mosconi vs. Damaso Palacio (C30). En Bº San Martín: Juv. Bº San Martín vs. La Palmera (C20); Bº San Martín vs. Pelos. Artepa (C20); Mónaco vs. Las Heras (C30). En Viamonte: Fénix Jes vs. Bº Libertad (C20); La Santa Fe vs. La Castelli (C20); Viamonte vs. Fondo Vinalar (C30). En Sta Lucía: Santa Lucía vs. Tigres (C20); PSG vs. Kiosco Benja (C30); Rifas Tunis vs. Peluq. Jaime (C20). En Vinalar: Villa María Jes vs. El Salvador (C20); Juv. La Ancha vs. La Ancha (C20); Villa María FC vs. Stilnovo (C30). En Mariano Moreno: Kennedy Fc vs. Amigos De Zeta (C20); Mar Moreno vs. La Loma Les (C20); Pje 445 vs. Vinalar Fc (C20). En Nuevo Solís: Juniors vs. Panif Vidal (C20); Bob. Soria vs. Juv Tronkito (C20); Club 2 de Abril vs. Independiente Villaros (C20). En Los Secos: Amp. Ej. Arg. vs. Fondo Jes. (C20); Los Secos vs. Los Mismos de Siempre (C20); Desp. Daniela vs. Los Amigos (C20). En Tradición: Mala Fama vs. Los Pibes (C20); Tradición vs. Los Pibes Siglo XXI (C20); Golo Sur vs. Estudiantes (C30). En Sucios: La 16 Fc vs. La Gruta (C20); Ciclón Jrs. vs. Huracán (C20); Los Sucios vs. Siglo XXI (C20). En Fondo Vinalar: Los Topos vs. Los Pibes de la 67 (C20); Juv. F.Vinalar vs. Tronkito Jrs (C20); Islas Malvinas vs. Juv. Siglo XXI (C20). En Gril: Absalón Ibarra vs. 3 Amigos Jer (C20); Los Dragones vs. La Pueyrredón (C20); 3 Amigos vs. Necochea (C30). En Camp. del 28: Los del Pasillo vs. Pibes Cáceres (C20); Barra Gento vs La Dorrego (C20); Eli Fc vs. La Goor (C20); Sara y Mañu vs. La Loma (C30). En Pitufos: Los Carpas vs. Los Gedes (C20); Racing vs. Mailín Jrs (C20); Mailín Fc vs. Tronkito Fc (C30). En Virgen del Valle: Las 4 Plazas vs. Los Pumas de La Católica (C20); Los Choguers vs. Lucianita jrs (C20); Trofeo JJ vs. Amigos de Lucianita (C20) La 5 Fc vs. Racing Ulluas (C20). Las 4 Plazas vs. La Pandilla. l