“Ramón ‘Titi’ Arias” presenta mañana su decimocuarta fecha

Hoy 17:00 - La Asociación de Futbolistas Amateurs le dará continuidad mañana a su Campeonato Anual 2017 que lleva la denominación “Ramón ‘Titi’ Arias”. En esta ocasión, se disputará la decimocuarta fecha del certamen. Los encuentros del primer turno arrancarán a las 15 y los del segundo turno, a las 16.30. Ésta es la programación completa de la jornada. E n As o c i a c i ó n (Cancha Nº 1), Sitravise- Ipvu vs. Hotel Savoy y Gremio Municipal vs. San Carlos. E n As o c i a c i ó n (Cancha Nº 2), Norcen- Panif. Kuky vs. Técnicos y Saravah vs. Amigos Mona Acuña. En Club Banco Pcia., a las 15.30, Banco Pcia. “B” vs. HC Lubricantes. En Zanjón, Expreso San Nicolás vs. Almirante Brown y Zanjón vs. Mis Nietitos. Más cotejos E n S a n I s i d r o (Santa María), Maestros vs. San Roque y Villa Hortencia vs. Campeones Del 28. En Defensores de Forres, a las 16, Rabenar vs. Puente Alsina. En Alberdi (Loreto), a las 16, Loreto Unidos vs. Lagartos Malvinas. Únicamente el 1º partido tiene una tolerancia de 30 minutos. Queda libre el equipo de Súper Colón.