El domingo se jugará la segunda fecha del certamen Anual

Hoy 17:00 - La dirigencia de la Nueva Liga de Veteranos de Fútbol Amateur programó para este domingo una nueva fecha del certamen Anual denominado Ramón “Vaca” Santillán. La jornada deportiva se desarrollará este domingo a partir de las 10, con 30 minutos de tolerancia. Para esta oportunidad, se jugará la segunda fecha de las revanchas. El programa se presagia por demás interesante debido a la calidad de los conjuntos que estarán en escena. Pre c i s ame n t e , e n l a jornada pasada, los equipos que per tenecen a la Liga de Veteranos de Fútbot Amateur dieron cá - tedra en cada uno de sus encuentros. Por supuesto que la jornada competitiva contará como siempre con la presencia de la familia y de los simpatizantes barriales, quienes siempre le dieron colorido a la cita amateur. Programa Esta es la programación completa. En cancha de 14: Panificadora Lola vs. El Triángulo. En cancha de París: Simusa vs. Estrella del Norte. En Villa Tranquila: Estudiantes vs. Luz y Fuerza. En La Grande del Vinalar: Trigoria vs. Tapicería Perú. En Santa Lucía: Central Córdoba vs. Sanitarios Riki. En Lavalle y Lugones: Ateneo San Roque vs. O. B. V. Sialle. En esta ocasión estará libre el conjunto de Gus Mar. Se informa a los diferentes equipos que desde la organización se notificó a los equipos que respeten los horarios, para no retrasar el desarrollo de la segunda fecha del Torneo Anual Ramón Santillán.