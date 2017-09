El Torneo Clausura no detiene su marcha

Hoy 17:02 - En cancha de Mojones: Petrolíder vs. La 203 (20); Peti vs. Mojones (20); Ruta Uno vs. Los Pumas (30). En Mal Paso: Quilmes vs. La Libertador (20); La Banda de Memo vs. Ruta Uno (20); Mal Paso vs. Barrio Colón (30). En Calle 107: Carne Los Amigos vs. Juveniles de la Bañadera (20); La Plaza vs. Lamadrid (20); Carnes La Hacienda vs. La Bañadera (30). En Morumbí de Borges: Los Tenas vs. Estudiantes B (20); Hermanos Juárez vs. Los Pibes del Pasaje (20); Rita Car vs. El Seppse (30). En Fondo de Borges: Juveniles de Borges vs. Amigos de la 18 (20); Tinglados Albarracín vs. Autonomía (30); El Fondo de Borges vs. 6º Pasaje (30). En La Loma: Juan Felipe Ibarra vs. Verdulería Chiqui (20); Los Calamares vs. Carro Bar Chara (20); Refrigeración Llanos vs. Tarapaya (30). En 6º Pasaje: Los Piratas de la 109 vs. La 21 del Barrio Aeropuerto (20); 6º Pasaje vs. Juveniles de Borges (20); Villa Borges vs. Huaico Hondo (20); Polirrubro Ailem vs. 7º Pasaje (30). En Chañar: Carlitos Legui vs. Los Millos (20); Los Pibes de la 18 vs. Árbol Solo (20); La Cochetti vs. Calle 4 (30). En San Lorenzo: Pasaje 421 Vino Tinto vs. La 23 (20); Florería Ema vs. Calle 4 (20); Calle 13 vs. Pablo VI (30). En Villa Grimanesa: Emaús vs. Juveniles del Gas (20); Panificadora Franci vs. San Telmo (20); Pasaje 421 vs. Los Pibes del Huaico Hondo (30). En Autonomía: 1º Pasaje vs. Juveniles del Paseo Colón (20); Perú vs. Juveniles de Colón (20); La Rifa de Alberto vs. El Rey de Copa (30). En Santa Rosa: Santa Rosa vs. Pablo VI (20); Óptica Bella Vista vs. Juventud Santiago (20); Santa Rosa vs. Gas del Estado (30). En Tarapaya: San Esteban vs. Km 49 (20); Los Pacíficos vs. Alma Fuerte (20); El Bajo de Tarapaya vs. Laureles (30). En Triángulo: Los Peregrinos vs. Estrella Juniors (20); Club Triángulo vs. Diego y Martín (20); Triángulo vs. Juveniles de Tarapaya (20). Uthgra El seleccionado de Uthgra de Santiago del Estero (Unión de Trabajadores Gastronómicos) llegó a las semifinales del Torneo Nacional “Copa Uthgra Avanza”, que se desarrollará en la ciudad de Rosario, Santa Fe. El equipo local, que es dirigido técnicamente por el Profesor Ricardo Aparicio llegó a las instancias de semifinales después de las eliminatorias regionales. Primero dejó en el camino a Tucumán, luego a Jujuy, después en la tercera fase derrotó a Iguazú en los penales, para llegar a semifinales con Rosario, encuentro que se jugará el próximo 12 de septiembre en el Sindicato de Comercio en El Zanjón. De todas maneras, el combinado local participará en Rosario para jugar las instancias finales o bien por el tercer puesto. Un total de 56 equipos participaron de la primera fase nacional, donde la otra semifinal será Cada - Bariloche. El equipo local está integrado por Mario Sandoval, Rodrigo Gómez, Guillermo Sosa, Cristian Tijera, Pedro Ochoa, Gonzalo Toscano, Cristian Coronel, Esteban Robledo, Tomas Orieta, Alejandro Álvarez, Ramón Penidas, Germán Aguilar, Emanuel Pérez, Eduardo Pereyra, Andrés Sosa, Oscar Aranda, Diego Trejo, Leandro Corvalán, Aldo Carranza y Emanuel Román.