Papelera El Mundo ante Expreso Lo Bruno, el duelo destacado en la C40

Hoy 17:03 - Mañana se pondrá en juego una nueva fecha del Torneo de la Liga del Sur, con la siguiente programación. En cancha de El Liberal: Club 504 vs. Villa Carolina (33) y Agrupación Martín Fierro vs. Taller Oeste (40). En Boca de Los Flores: Pilchería Max Mar vs. Los Monkikis (33) y Papelera El Mundo vs. Expreso Lo Bruno (40). En París: Villa Reconquista vs. Barrio Cáceres (33) y París vs. San Carlos (40). En Halcones 1: Indumentaria Lar vs. La Castelli (33) y La Brown Malagueña vs. San Antonio (40). En San Martín Vuelta La Barranca: San Martín vs. La Fusión de Beltrán (33) y Arquitectos vs. Taller El Porteño (40). En Gimnasia de Maquito: Profesores Juniors vs. La Verdulería (33) y Barrio Cáceres vs. Repuestos El Globito (40). En Ciclón de Flores: Las Heras vs. Empresa La Unión (33) y Los Santos vs. Gomería Sara y Mañu (40). En Palermo La Banda: La Joya Gramajo vs. Foecyt FC (40). En Monjitas: Villa Antonia vs. San Carlos (33) y Villa Antonia vs. Las Heras (40). En Defensores de Maco: Repuestos El Globito vs. Alberto Rueda (33) y Academia Peluquería Luis vs. Cioccolani (40). En San Pedro: UTA vs. Agrupación Martín Fierro (33) y Sitravise/ Ipvu (40). En Vélez de Maquito: Estudiantes de Ulluas vs. Hotel California (33) y Villa María vs. El Carro de Ariel (40). En Villa Yocca: Pelé FC vs. Filial 23 (33) y La Feria vs. Atlético Alianza (40). En 8 Hermanos: Villa Yocca vs. Los Santos (33) y Villa Yocca vs. Almirante Brown (40). En Santa María: La Gaucho vs. Papelera El Mundo (33) y Ejército Argentino vs. El Porvenir (40). En el Sur de Vuelta La Barranca: La Pampa vs. París (33) y Coy Unidos vs. RG Neumáticos (40). En Pichones 2: Gomería Sara y Mañu vs. Los Pasajeros (33) y Parque Sur vs. Palermo (40). En Zanjón 1: Zanjón vs. Beltrán (33) y Zanjón vs. Sportivo París (40). En Cuchilla de Fernández: Fernández vs. A. Peluquería Luis (33). l