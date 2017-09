Amenazaron de muerte a la hija de Macri: "No la saques de tu casa"

Fotos Amenazaron de muerte a Antonia.

Hoy 17:16 -

En las últimas horas, el presidente Mauricio Macri recibió una amenaza en Facebook en contra de su hija Antonia, de cinco años.

"Macri estás avisado!! Tu hija no va a "desaparecer", no la saques de tu casa (...). No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", decía el mensaje publicado en la red social.

El texto iba acompañado por la imagen de un fusil de francotirador y lo firmaba la supuesta usuaria "Caro Krúpskaya".

La cuenta fue eliminada el viernes por la mañana, razón por la cual el mensaje ya no es accesible.

El juez federal Ariel Lijo, es el encargado de investigar esta amenaza contra la nena.

Fuentes judiciales confirmaron que en el expediente que se inició y recayó sobre Lijo, interviene además el Departamento de Delitos Tecnológicos. La investigación se inició por iniciativa de la propia policía cuando revisó la red social y localizó el mensaje. Al haber antecedentes de otras amenazas a la menor, se procedió a indagar la cuestión lo más rápidamente posible.