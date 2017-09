Para mañana fue programado el tercer capítulo del apasionante Torneo Clausura Facundo López

Hoy 17:18 - Mañana se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura 2017, que lleva el nombre de Facundo Nahuel López y que organiza la Superliga Bandeña. La programación de partidos es la que se detalla a continuación: Cancha Kiosco de Pringles: 15, Defensores FC vs. Club 9 de Julio; 16.10, Kiosco de Pringles vs. Juveniles de Calle 2; 17.20, Pollería Sur vs. Calle 3 Fútbol Club. Cancha Club San Fernando: 15, Club San Fernando vs. Calle 2 FC; 16.10, Calle 1 FC vs. El Potrero FC; 17.10, Atlético FC vs. Distribuidora Banda. Cancha Agua y Energía: 15, San Martín FC vs. Sao Pablo FC; 16.10, Frasgás FC vs. Real Villa Griselda; 17.20, Solo Moto vs. San Fernando FC. Cancha C.S. Avenida: 15, C. A. Barrio Avenida vs. Bar tolomé Mitre FC; 16.30, CS Avenida B vs. La Banda FC. Cancha Calle 2: 15, El Gigante de La Banda vs. C. A. Villa Rosita. Cancha Sportivo 25: 17, La Ancha FC vs. La Guarida FC. Cancha 9 de Julio: 15.30, San Javier FC vs. La 23 FC. Cancha El Cruce: 15.30, El Cruce FC vs. Ferretería Ovejero.