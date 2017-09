Un capítulo imperdible para mañana en Coinor

Hoy 17:21 - CHOYA, Choya (C) Mañana, a las 13, arrancará una nueva fecha del apasionante campeonato denominado Luis “Patón” Yudi, que cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Cabe destacar que marcha cómodo en lo más alto de las posiciones el elenco de Farmacia del Rosario con 10 unidades, seguido por Influencia y Mexicana con 8 puntos, entre otros. El estadio del club Social y Deportivo Coinor será el encargado de recibir a todos los amantes de esta disciplina. Fixture El fixture de encuentros tendrán el siguiente orden: Veteranos vs. Farmacia del Rosario, Influencia vs. Deportivo Choya, Panificadora La Suecia vs. MyM Deportes, Los Ferroviarios vs. Icaño, Atlético Quirós vs. Los Canarios, La Casa del Plomero vs. Los Amigos, Panificadora La Deseada vs. Colonia Achalco y Carnicería Tres Hermanos vs. La Mexicana. Los resultados de la fecha anterior fueron los siguientes: Influencia 2, Colonia Achalco 0; La Casa del Plomero 1; Panificadora La Deseada 1; Los Ferroviarios 0, Carnicería Tres Hermanos 0; Panificadora La Suecia 0, La Mexicana 1; Deportivo Choya 1, Los Amigos 3; Los Canarios 0, Farmacia del Rosario 4; Veteranos 0, Quirós 2 y M y M Deportes 0, Icaño 1.