Mañana se disputará la décima fecha del Torneo Clausura 2017

Hoy 17:23 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se jugará la décima fecha del Torneo Clausura, que hace disputar la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad, con el auspicio de la Dirección Municipal de Deportes y Recreación. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 15, con 30 minutos de tolerancia, mientras que los del segundo turno arrancarán a las 16. La programación es la siguiente: en el Polideportivo Municipal, Triunfadores vs. Tigres (C40) y Wall Mar vs. Sol de América (C40); en Trula, Trula vs. Villa Elisa (C40) y Gremio vs. Defensores de Huasi (C50); en Barrio Sur, Maxikiosco Antu vs. Forres (C40) y Bº Sur vs. 9 de Julio (C50); en La Loma, La Loma vs. Las Américas (C40) y La Loma vs. Wall Mar (C50); en El Quemao, All Boys vs. Bº Belgrano; en El Simbolar, Talleres vs. El Gateao (C40); en Las Américas, Arsenal vs. Triki (C40) y Trula vs. Los Amigos (C50). Libre: Barrio Sur (C40).l