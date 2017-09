En Frías se disputa otra fecha del Clausura

Hoy 17:24 - CHOYA, Choya (C) Esta noche se disputará la quinta fecha del Torneo Clausura Axion Energy, que organiza la Liga de las Instituciones de Frías. Los partidos se desarrollarán en las instalaciones del Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. El horario de inicio será a las 20. El programa de partidos para esta noche es el que se detalla a continuación: Policía vs. Obras Públicas, Comercio vs. Hípico, Club Social vs. Técnica, Loma Negra vs. Polideportivo, La Bio vs. Tránsito. Tendrá fecha de descanso el elenco de Aoma. El comité organizador informó que las posiciones tienen en la cima a Tránsito con 9 unidades. Lo siguen Club Social y Obras Públicas con 6; Loma Negra y Técnica 4; Policía, Polideportivo e Hípico con 2; Comercio 1 y cierra sin puntos Aoma.l