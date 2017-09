La segunda fase tendrá partidos clave por la clasificación

Hoy 17:28 - El Campeonato Anual denominado “Confraternidad Mercantil”, que organiza la Secretaría de Juventud y Deportes del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, tendrá el domingo una fecha clave en la lucha por la clasificación. Tanto en la categoría C35 como en la Libre se jugarán partidos decisivos de la segunda fase. Son varios los equipos que pugnan por ingresar a la zona Campeonato. En la C35, se disputará el domingo la cuarta fecha de la segunda fase, en tanto que en la Libre, el cronograma de cotejos corresponde a la primera fecha, también de la segunda fase. Como es habitual, los partidos tendrán como escenario las canchas que el Sindicato posee en su predio de El Zanjón. Los partidos que se jugarán el domingo son los que se detallan a continuación: Cancha Nº 1: 9.30, Secco FC vs. Maxihogar (C35); 11, Intim3 FC vs. Óptica Molinari (C35); 12, O’Globo Megacotillón vs. OBV Garbarino (C35); 13, Intim3 B vs. Servicio Técnico Pablo (C35); 14, Súper Dalale vs. Rejunte FC Colón (Libre); 15, Changomás vs. Ferretería Comercial Colón (Libre) y 16, Línea Blanca vs. Carro Bar Kimba (Libre). Más partidos Cancha Nº 2: 9.30, Las Malvinas Sur vs. Despensa Doñita (C35); 11, Power Informática vs. Pritty FC (Libre); 12, Rincón del Oeste vs. Panadería Sol (Libre); 13, Pritty vs. Las Malvinas Tuc. (C35); 14, Musimundo vs. Corralón Tony (Libre) y 15, Termas Unidos vs. Zoom FC (Libre).