FÚNEBRES | 2 de Septiembre de 2017

- Nélida Irma Coria (La Banda)

- Miguel Ángel Cáceres

- Carlos Roberto Coronel (La Banda)

- Francisco Demetrio Ruiz (Clodomira)

- Lucas Nicolás Palavecino

- Ángela Jazmín Medina (La Banda)

- Manuel Enrique Gómez

- René Alberto Abregú

- Rita Olinda Nieva (Frías)

Sepelios Participaciones

ABDENUR DE ATÍA, SARA (q.e.p.d.) Falleciò el 31/8/17|. Su vecina de toda la vida María Selva Quirós acompaña en este difícil momento a sus hijos Cristina y Pablo y a sus respectivas familias.

ABDENUR DE ATíA, SARA (q.e.p.d.) Falleciò el 31/8/17|. Martin Rojas y su esposa Carolina Peralta acompañan a su hija Cristina y su yerno Pedro Montiel y a sus nietas Florencia y Emilia en este dificil momento.

ABDENUR DE ATíA, SARA (q.e.p.d.) Falleciò el 31/8/17|. La comisión directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero, Dr. Eduardo Augusto Garay, Dra. Dora Angélica González, Dra. Julia Elena Graziani, Dr. Roberto Eberlé, Dr. René Gustavo Hauteberque, Dr.Jorge Arnaldo Drube, Dra. Mariana Cecilia Bonacina, Dra. Georgina Chaumot, Dr. Agustin Scarano participan con dolor el fallecimiento de la madre de su beneficiario Dr. Pablo Emilio Atía.

ABDENUR DE ATÍA, SARA (q.e.p.d.) Falleciò el 31/8/17|. Eduardo Gil y Marcelo Acuña participan su fallecimiento y acompañan fraternalmente a su hijo Pablo en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDENUR DE ATÍA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. María Nelva Atia Gallardo de Ahuad junto a sus hijos Rodolfo, Silvina, Paulina y Luciana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Felices los que en la amistad encuentran la fuente donde abreviar los deseos de justicia y convierten el diálogo en una búsqueda constante de nuevos caminos para conquistarla. Los que hacen de la amistad la base del trabajo apostólico, de la promoción humana y del anuncio evangelizador. Tus amigos y hermanos en Cristo; Dolinda y Manuel Pesce. Sus hijos Rosi y Guillermo, Marti y Ricardo, José Manuel y Carolina, despiden a un gran amigo y ex integrante del centro vecinal de tu querido Barrio Jorge Newbery. Rogamos a Dios proteja a sus hijos y nietos.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus hijos René, Alejandro, Cristina, su nieta Agustina, hijos pol. Santiago, Daniela, su hermana Lilia Abregú y demás familiares part. su fallec. y sus rfestos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. Serv. HAMBURGO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus hermanos Lilia Abregú y Walter Coronel, sus sobrinos Adrian y Santiago Coronel y Valeria de Abregú, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Sus hermanos políticos Horacio, Angélica, Rolando, Goyo, Dina y Jorge González, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su hermano político Pedro Rolando González, hijos, hijos políticos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su sobrino Pedro R. González (h), su esposa Claudia Barci, sus hijos Enzo, Rita, y Rocío participan su fallecimiento. El Señor te reciba a su lado en paz y te llene de bendiciones. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su sobrino Mario Saavedra, su esposa Alejandra Guillin y sus hijos María Alejandra y Mariano, participan con profundo dolor su partida. Descansa en paz tio Chango.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su sobrina Olga González, su esposo Carlos Salvatierra y sus hijos Marcos, Franco y Cecilia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia., en este difícil momento.

ABREGÚ, RENE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. César Manzur y sus hijos Dr. José Eduardo, Rafael Alejandro y Ana Beatriz Manzur con sus respectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento, ruegan oraciones en memoria del querido Chango y acompañan a su flia., en su dolor.

ABREGÚ, RENE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Nos enseñaste siempre a luchar contra las adversidades. Nos amaste demasiado. Servidor de Sor Maria Paz y Figueroa "Mama Antula" contando siempre su historia, tu fe, te mantenía vivo. Ahora estás al lado de tu compañera de vida. Tu familia.

ABREGÚ, RENE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Paola Storniolo, Matías Abregú y familia., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Cristina Abregú. Ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Que Dios lo tenga en la gloria, sus amigos y vecinos Eduardo Luis Marchetti, Ana Sosa, Prof. Luis Francisco Marchetti, Lic. Carlos Marchetti, Ernesto Marchetti, Luisa Espíndola de Giménez y sus respectivas familias acompañan a sus hijos, nieta, hijos políticos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus cuñados, Horacio, Gregorio, Dina, Pedro R., Angélica y Jorge González, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso eterno de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Solo en Dios descansa mi alma, de El me viene la esperanza" . Centro Vecinal Jorge Newbery, participan con gran pesar su partida la Reino de los Cielos para acompañar a su amada Berta. Gracias Changui por tu gran servicio y amistad.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Felices los puros de corazón porque verán a Dios". Sus amigos Dorita y Negro Herrera, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su cuñado Jorge González, su esposa Matilde y su hijo Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el descanso de su alma y resignación para su flia.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Rosa Cevilán y su esposo Damián Juárez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Señor dale el descanso eterno.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Mario Banco y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nieta. Lamentamos su partida. Dios lo reciba con mucha ternura.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus vecinos Lidia de Moreno y flia., Pochy de Lissi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Helvecia Gómez Paz y flia., lamentan el fallecimiento del querido Changui Abregú y acompañan en el dolor a sus hijos en este difícil momento.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (Chango)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Amigas y ex compañeras de la Corporación del Rio Dulce de su hermana Lilia Abregú de Coronel acompañan en el dolor por el fallecimiento de su hermano Changui. Ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Señor recíbelo en tu reino donde esperamos todos gozar de la plenitud eterna de tu gloria". Dr. Luis Walter Frías y flia, Olga Díaz de Frías y flia participan con dolor su fallecimiento pidiendo a Dios otorgue cristiana resignación a su familia.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sara B. Navarrete de Hounau despide con tristeza a su querida colega y amiga de toda la vida de actividad docente. Estarán intactos en mis recuerdos, tu hermoso carácter y tu rostro siempre sonriente que aliviaba en el acto, cualquier preocupación. Vivimos desde niñas en el mismo barrio, nos unió una profunda vocación docente que se desarrolló y afianzó en las aulas de la querida Esc. Normal Nac. "M. Belgrano", junto a la camaradería sana y feliz entre nuestros respectivos compañeros y hermanos. Imposible olvidar la atenta guía del Dr. Florentino Bustos - tu papá - y también, 1º profesor nuestro de Anatomía, en la misma escuela. Por eso desconocidos designios de la vida o de Dios, coincidimos incluso en distintas organizaciones culturales: v.g. cuando la Subsecretaría de Educación de la Pcia. formó la "Comisión Docente Sarmientina" para homenajear al ilustre maestro sanjuanino... Después, a las dos nos tocó asumir y ofrecer nuestro mayor esfuerzo en la conducción de dos importantes colegios religiosos de nuestra ciudad: el de las "Hermanas Franciscanas" (entonces exclusivo de mujeres) fue el tuyo; el Colegio San José, de varones, el mío. Más delante, los cursos del 1º Profesorado de Jardín de Infantes de la provincia nos unió en el plantel de profesores. Coincidimos también en la Capital Federal, Bs. As., en los cursos organizados por C.O.N.S.U.D.E.C. bajo la conducción del Hno. Marista, "Séptimo Walsh"; encuentros de estudio y formación para la educación católica. Mientras tanto, en nuestra ciudad ya se había constituido con la supervisión de Monseñor Juan Antonio Munóz, miembro del obispado local, el Consejo de Rectores Privados... "Mamy", tu colaboración en todos los ámbitos fue extraordinaria ... Tuviste que sortear obstáculos propios de cualquier familia: enfermedades, pérdidas, dolores, pero tu espíritu fuerte y optimista, te mantuvo erguida, cumplidora en el trabajo y llevaste adelante tu hermosa familia. En mi cariño y corazón de amiga, fuiste la "heroína de la vida para afrontar obstáculos". Finalmente el corolario de tu lucha silenciosa fue ¡"Santa Rosa"!: tu santa y la 1º Santa de Latinoamérica que te llevó en su día, al reino celestial. ¡Qué hermoso premio a pesar de nuestras lágrimas!... Mamy querida, esta amiga acompañará a todos y cada uno de tus hijos y demás familiares, con sus oraciones al Padre Eterno dando gracias por haber tenido tu apoyo y amistad en tantos años. Que Dios y Nuestra Madre de la Misericordia den la paz a tu alma y una feliz resurrección. Que su mano invisible mitigue el dolor de todos tus deudos y amigos.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Familia Eberlé-Vidal participa el fallecimiento de la señora Mami, acompañan a toda su familia en este triste momento.

BUSTOS ARIAS, CLARA ROSA B. (Mami) (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Estela Corbalán de Calder y sus hijos Isolda Ana María y Diego Roberto Calder participan con profundo dolor el fallecimiento de la tan querida e inolvidable amiga Mamy. Acompañamos en su dolor a sus hijos Juan Bautista y Pablo junto a demás familiares en este momento tan penoso.

CÁCERES, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Sus sobrinos Cinthia y David. Sus sobrinos-nietos Karen, Kiara y David. Sus amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORONEL DE AGÜERO, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 1/917|. Su hijo Carlos Alberto, su esposa Marcia Santi y sus hijos Ignacio y Maria Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Yo soy la resurrección y vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás. Su hijo Eduardo Segundo Agüero, su hija política Mamina Regazzoni, sus nietos Eduardo, Diego, Gabriela y Mariano, tus nietas políticas Silvana, Karina y René, su bisnieta Guillermina Agüero Ruiz participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Aquellos que nos han dejado no están ausentes, sino invisibles tienen sus ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros llenos de lágrimas. San Agustín. Su hijo Gustavo Agüero, su hija política Fernanda y su nieto Tomás Agüero participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a hs 11.30 cement. Parque de la Paz. Casa de duelo Av. Belgrano. (S/V).

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Señor Dios mío, nuestro amor es tan grande hacia ti, que no cuestiono nada...está contigo. Tú la cuidas como la cuidaría aquí en la tierra, Mientras está en nuestros corazones siga viviendo , solo su cuerpo se habrá marchado. Su hija Elina Amanda Agüero, su hijo político Claudio Vázquez Jung, tus nietos Germán y Martin Vázquez Jung, tus fieles servidoras Victoria y María José participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a hs 11.30 cement. Parque de la Paz. Casa de duelo Av. Belgrano. (S/V).

CORONEL DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus hijos Carlos, Eduardo, Elina y Gustavo, hijos políticos Marcia, Ramona, Claudio y Fernanda, nietos y bisnietos con amor todos tus hijos. Sus restos serán inhumados hoy en el cemet. Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso merecido. Sus sobrinos: Teresita Dorado, Daniel Barchini, sus hijos Federico, Agustín, Valentina y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL DE AGÜERO, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 1/917|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Estela Ruzo y Pedro Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE AGÜERO, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 1/917|. Unión Regional del Maestro, Personal Directivo, Docente y de Maestranza del Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de la Directora del Jardín, Elina Aguero de Vázquez Jung. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Que brille para ella luz que no tiene fin". María Josefina Ludueña, sus hijos Nicolás y Josefina Dorado participan con mucho dolor su fallecimiento.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Brígida G. de Rigourd, sus hijos Susana, Marta y Orlando participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Recibe su alma con amor Señor, abriga su espíritu y dale el descanso eterno. Claudia y Rosa Ovejero, Iván, Maximiliano Martín participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gustavo en tan difícil momento.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Delfo Rosales y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Gloria Quiroga y Martha Qurioga de Ruiz, hijos Manuel, José y Jorge participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria, acompañando a sus hijos en este difícil momento.

CORONEL, DE AGÜERO, ELBA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su consuegra Rufina Santillán, sus hijos Claudia, Fernanda y Alejandro y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su esposa Aída, hijos Luis, Claudia, Silvia, Quique, h. pol. Gianfranco, Germán, Carolina, nietos Anita, Caro, Cande, Benja part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Parque de la Paz a las 14 hs. Casa de duelo P.L. Gallo 330 sala Nº 1 Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus sobrinos Nancy, Nelly y Carlos Ledesma, sus sobrinos políticos Saul, Dicto y Matilde, sus sobrinos nietos Diego Carrizo, Nico y Mariana, Maru y Simón y Alvaro Verón, Facu y Vero Ledesma participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Enrique.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus vecinos: Olga Vda. de Balteiro, José Luis Balteiro y familia; Liz Vda. de Balteiro y familia; y Julián Balteiro y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y hermanos.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su cuñada Beba Navarro de Carbonel, su esposo Chichí Carbonel, sus hijos Bernardo, Carlos, Pablo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones por su descanso eterno y piden al Señor les de a su esposa, hijos y familiares consuelo y resignación.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Ya estás en el reino celestial gozando de la vida eterna junto al Señor nuestro Dios. Sus amigos Carlos Vella, su Sra. esposa Mary, sus hijas Cristina Vella, Marcela Vella y sus respectivas flias,. acompañan en el dolor a su esposa, hijos y nietos.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. El departamento de Ciencias Sociales de la escuela Normal M. Belgrano participa del fallecimiento del papá del Prof. Luis Gómez y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. El Departamento de Ciencias Sociales de la escuela Técnica Nº 3 Ing. Santiago Maradona participan del fallecimiento del papá del Prof. Luis Gómez y acompañan a su familia deseándole pronta resignación.

LLARRULL, AMANDA (Cuca) (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17|. Sus hermanos Ota y Piky, sus sobrinas: Perla, Yoni, Sandra y Mirian, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y que Dios la tenga en la gloria.

LLARRULL, AMANDA (Cuca) (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17|. Sus sobrinos Bety, Cony, Pocha y Chichi Vazquez, Norberto, jose, Lorena y Daniela Certo, Ricardo, ana Maria, Jorge Luis, Maria Belen Melian, Tamara y Franco Salomón Hugo Alderete y Marta Barragan participan con dolor su fallecimiento.

LLARRULL, AMANDA (Cuca) (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus familiares: Tere, Pety, Buti, Pepe Buttazzoni y sus respectivas familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Cuca y ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, AMANDA (Cuca) (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su ahijado Pepe Buttazzoni y familia participan con dolor el fallecimiento de su madrina Cuca y ruegan oraciones en su memoria.

LLARRULL, AMANDA (CUCA) (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17.| Sus sobrinos Liliana Zevallos, Manuel Oscar, Rodrigo, Cristian y Emanuel Vázquez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Sus amigos Pilo Jozami y Mary Canllo, sus hijos: Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia, participan con profundo pesar su fallecimiento. En la seguridad de su feliz resurreción y que el señor la recoja en un lugar de privilegio. Acompañan a Zulma y Sebastián elevando oraciones en su memoria.

PALAVECINO, LUCAS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Sus padres Blanca Campos y Raúl Palavecino, su novia María de los A. Fernández, hnos. Débora, Ana, Raúl, su sobrina ahijada Julieta, sus abuelos Marta Ríos y Raúl Palavecino, sus tíos, primos y demás familiares participan. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio privadio Parque de la Paz. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 s.v. 1 EMPRESA SANTIAGO.





Invitación a Misa

AYUNTA, JUAN DOMINGO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/16|. Querido abuelo te extraño mucho, gracias por todo lo que me diste y enseñaste, fuiste mi compañero, mi protector, mi amigo, siempre te llevaré en mi corazón y te recordaré como el abuelo cariñoso que fuiste. Tu nieto Nahuel, invita a la misa hoy a las 20hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Mama, tía y abu...Rosa hoy hace un mes que partiste a los Reinos de los cielos y estas en los brazos del Señor y cada vez te extrañamos más. Dejaste un vacío muy grande pero sabemos que ya no tienes sufrimientos y nos quedó el recuerdo de tu sonrisa y tu sonora voz siempre de aliento. Con inmenso amor tus hijos Pepe, Pity, Muñeca, Liliana, tus nietos Pablo, Mariana, Romina, Eliana, Víctorio, Guido, Ely , bisnietos Selene, Maxi, Dayra, Francisco, Lorenzo, Pedrito y Mely y tus sobrinos invitan a la misa que se oficiara en la parroquia san José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs.





Agradecimientos

Recordatorios

JUÁREZ DE PAZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/14|. Si lamentan mi partida cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues me elevado a la otra vida y desde allí los estaré bendiciendo. Su hijo, hermanos, sobrinos y hermanos políticos y sus respectivas flias. Elevan una oración en su memoria.

PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, acompaña a su hijo Dr. Ricardo Paz Martín, a sus hermanos Dres. Aristóbulo Paz, María Elena Paz y Nora Paz Lines, hermana politica Dra. Luisa Mabel Martín y familia, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CORIA, NÉLIDA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su esposo Mario Villanueva. Sus hijos Roxana y Hugo, sus nietos Nahuel, Brisa, Uriel, Gabriel, sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron Cremados. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su madre Elena Schiava, sus hermanos: Adriana y Antonio Gerez, sus sobrinos: Paula, Federico, Pablo, Mariano y Sofía Tahhan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Rubén Coronel y Nilda Arismendi, sus sobrinos: Ramiro, Maria Belen, Maria Candela Coronal Arismendi, Jimena Sosa y Juana Coronel Sosa, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Su prima Teresita Coronel y sus hijos: Adrián, Fabián, Jacqueline, Franco Stancampiano y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En praderas cubiertas de verdor, El me hace descansar". Elsa Laitán de Herrera, su esposo Carlos Herrera, sus hijos Verónica y Fernando y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su querida amiga Susana, a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Descansa en paz. Inés Yocca de Lladón, su esposo Miguel y familia participan su fallecimiento y abrazan en la oración a su querida amiga Susana, a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Directivos y personal de la escuela especial Sagrado Corazón de Jesús participan con dolor el fallecimiento del papá de la Dra. María Florencia Coronel. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Graciela Juárez de Sassano participa con dolor el fallecimiento de su amigo Carlos y da sus condolencias a su esposa Susana e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Celestina Paz de Jorge e hijas participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la Dra. María Florencia Coronel. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. La ahijada de su hija María Florencia Coronel y familia participan con profundo dolor la partida de su papá. Gaia Jorge y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Dra. Nora Elena Acosta, sus hijos Marcos y Maria Laura, despiden con cariño y pesar al querido Carlos. Acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su familia Susana Orlandi, Arq. Gabriela Coronel, Dra. Florencia Coronel, Dr. Martin Coronel, Lic. Matías Coronel, sus hijos políticos: Victor y Graciela, sus nietos: Facundo, Sofía, Victoria y Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Compañeras y amigas del taller pesebrista participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Susana Orlandi: Lili, Mechi, Churita, Sara y Elena. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Mamita de Trucco, sus hijos: Luis, Pierina, Leonardo y Rodolfo, participan el fallecimiento del hermano de su amiga Adriana. Ruegan al Señor que descanse en paz.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Lía B. de Gómez Abram y familia, participan el fallecimiento del hermano de su amiga Adriana. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Su ahijada Dra. María Belén Coronel Arismendi participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. "Señor recíbelo el tus brazos y dale el descanso eterno". Super Santa Rita: Dudi, Liliana, Matías, Javier, Sebastián, Yani y Rubén, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Personal médico, administrativo, recepción, quirófano, enfermeros, mantenimiento y mucama del Sanatorio San Roque, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Socios y sus respectivas familias del Sanatorio San Roque acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Miguel Edgar Salomón, su esposa Maria de Salomón, sus hijos: Ángel, Gaby, Adam y Rodi Salomón participan su fallecimiento.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Héctor René Juárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. "Carlos ya tiene un hogar, dulce hogar, más allá del sol". Carlos y Marta Meossi; sus hijos Belén, Carolina, Carlos, Gabi y sus respectivas familias acompañan a su querida amiga Adriana y a su mamá, en este triste momento.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Lic. Silvia Rossana Ávila, sus hijos Prof. Jonathan Graciano y Prof. Natali Zlotnik, Trab. social Cintia Graciano, Prof. Vannina Graciano y Franco Santucho y respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Martin en este doloroso momento, rogando al Altísimo pronta resignación para su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Roberto César Ávila, Haydée B. Suárez y Avila y familia participan su fallecimiento y acompañan a Martin y su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Carlos Roberto Coronel, padre de los Dres. Maria Florencia Coronel y Dr. Juan Martín Coronel. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Carlos Roberto Coronel, padre de los Dres. María Florencia Coronel y Dr. Juan Martín Coronel. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, ÁNGELA JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus padres Julio y Mercedes, su hna. Rita, sus abuelas, tíos, primos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 16 hs en el cementerio Jardin del Sol. Casa de3 duelo Ruta 211 Los Mojones. Serv. Iosep. . ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PEREYRA, EMETERIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. "El que cree en Mí, no morirá jamás". El secretario Gral. del SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, consejo directivo de la Seccional y cuerpo de delegados participan el fallecimiento del abuelo del Cro. Sec. de Organización, Eduardo Pereyra y del Prof. Sebastián Pereyra. Se ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, EMETERIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. "Señor dale el descanso eterno". Amigos y compañeros del SADOP y el OSDOP; Hugo Funes, Silvia Muser, Edith Vizgarra, Monica Panichelli, Enzo Rojas, Rodrigo Fernández, Agustin Gerez, Nancy Buenvecino, María José Sandez Frías, Silvia Avila, Antonio Gomez, Alejandro Yocca, Alfredo Ayunta, Daniel Ayub, Emir Nuñez, Ariel Funes, Patricia Navarrete, Muñeca Regatuzo, Ana Morales, Myrian Diaz, Juan Cruz Rojas y Gricelda Sueldo participan el fallecimiento del abuelo de Eduardo, rogando oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su hija Ana, su hijo político Román, sus nietos Rocío y Román participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs previo oficio religioso en Parroquia de Sumampa. Frías.

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus hermanos María, Micaela y Juan Nieva participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Sus sobrinos Tamara, Eliana y José con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

NIEVA, RITA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Personal directivo, asesoría pedagógica, docentes, administrativo y de maestranza de la Escuela Normal Sup. Manuel Belgrano acompañan en este difícil momento a sus compañeros Carina y Román y ruegan una oración en su memoria.

NORIEGA, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/17|. Su sobrina Miriam Tapia y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio de Laprida (Dpto. Choya). Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RUIZ, FRANCISCO DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Los compañeros de su nieto Gabriel Ruiz Álvarez del BSE, suc. C.P.L.B: Santiago, Erika, Marcela, Agustín, Andrea, Gachi, Natalia, María Laura S., Carlos P., Benjamín, María Laura R., Eduardo, José, Carlos B, Chuchu, Leo, Olga, Lito y Pancho participan su fallecimiento y acompañan a Gabi en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

CORVALÁN, PEDRO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció trágicamente el 2/9/14|. Y el tiempo pasa querido Pedrito ¿Dónde estás? En qué lugar podemos no sentir tu ausencia? Dónde podemos vivir sin recordarte y en donde recordarte sin que nos duela? Porque el dolor de tu partida, así de pronto sin un adiós, si un abrazo, aún persiste. Pero para nosotros no has muerto porque no te olvidamos, te amamos y te extrañamos. Tu voz única aún se escucha en nuestra casa, estás presente en nuestros corazones, en cada instante de nuestras vidas, solo te convertiste en un ángel de luz, que ruega a Dios por nosotros hasta el día del reencuentro. Con dolor y amor, tu familia.

SILVA, ARIEL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció trágicamente el 2/9/14|. Ari, a tres años de tu viaje sin retorno aprendimos a encontrarte en cosas simples, en cosas que te gustaban, a recordarte a pesar del dolor con una sonrisa y a comprender que no te fuiste, que estas entre nosotros en todo momento, a reírnos de lo que tanto nos causaba gracia y solo así nos una paz interior al saber que estas en el reino de los cielos con tu Pá! Y tu Abu! Vives presente entre los que quisiste, con los que compartiste y seguís compartiendo espiritualmente. Hasta el reencuentro querido Ariel!!! Tu tía Zulema, Nilda, Javier, tus primos Erika y Carlos; Gisell y Flavio; Bebo y Evelyn, tus amigos Sandra, Daniela, Valle y sus respectivas familias. Te recuerdan con mucho amor al cumplirse tres años de aquel día.