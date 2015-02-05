CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Septiembre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

Hoy 01:20 -

CANAL 7

10.45 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE.DR.DOLITTLE 5

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

18.00 CINE. “PERSIGUIENDO UN SUEÑO”

19.30 APP -ACERCAMOS PASADO Y PRESENTE

20.30 MARLEY PRESENTA

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)

01.15 GRAVEDAD CERO

01.30 PAUSA EN FAMILIA

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 PUNTO LÍMITE

19.00 EN ARMONIA

19.30 POLIFONÍA

20.00 EXPO SANTIAGO 2017 - VIVO

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES




CINES

SUNSTAR

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/09 -16.30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

01/09-02/09 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt) 00:10 (Subt)

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/09 -17.30 (Cast)

LA TORRE OSCURA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)

HASTA EL 06/09- 16.15 20.30 (Subt)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

01/09-02/09-22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/09 -17.00 (Cast)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

01/09-02/09 -19:30 (Cast) 22:20 (Cast) 00:35 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

01/09- 17.00 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

OZZY, RÁPIDO Y PELUDO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/09 -16.45 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/09-02/09-19:00 (Cast) 22:10 (Cast) 00:40 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:00- 19:40- 20.20- 22.00 22.40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA TORRE OSCURA APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 16.30 (sólo domingo)

CASTELLANO 2D 18.40- 21.00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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