CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Septiembre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
Hoy 01:20 -
CANAL 7
10.45 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE.DR.DOLITTLE 5
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
18.00 CINE. “PERSIGUIENDO UN SUEÑO”
19.30 APP -ACERCAMOS PASADO Y PRESENTE
20.30 MARLEY PRESENTA
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)
01.15 GRAVEDAD CERO
01.30 PAUSA EN FAMILIA
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 PUNTO LÍMITE
19.00 EN ARMONIA
19.30 POLIFONÍA
20.00 EXPO SANTIAGO 2017 - VIVO
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
CINES
SUNSTAR
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/09 -16.30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
01/09-02/09 -18:30 (Cast) 21:20 (Subt) 00:10 (Subt)
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/09 -17.30 (Cast)
LA TORRE OSCURA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA (+ 13 años)
HASTA EL 06/09- 16.15 20.30 (Subt)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
01/09-02/09-22:35 (Subt) 00:45 (Subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/09 -17.00 (Cast)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
01/09-02/09 -19:30 (Cast) 22:20 (Cast) 00:35 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
01/09- 17.00 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
OZZY, RÁPIDO Y PELUDO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/09 -16.45 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/09-02/09-19:00 (Cast) 22:10 (Cast) 00:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:00- 19:40- 20.20- 22.00 22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA TORRE OSCURA APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 23.00- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 16.30 (sólo domingo)
CASTELLANO 2D 18.40- 21.00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65