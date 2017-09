02/09/2017 -

En la ceremonia de ordenación episcopal que se celebró el 18 de agosto pasado en la Catedral de La Rioja, Enrique Martínez agradeció a su familia nativa de Córdoba y al pueblo riojano por haberlo formado y enriquecido en su vida como sacerdote. Y expresó que a Santiago viene con alegría y con esperanza.

"Ustedes pueblo, Iglesia de La Rioja, me fueron forjando. Mi corazón fue aprendiendo de ustedes, de la fortaleza e ímpetu de los jóvenes, de la alegría y ternura de los niños. Ustedes me han formado, me han hecho. En todo lo que viví fui profundamente feliz y esto me permite mirar con esperanza a Santiago. Ahora es una misión, una tarea y bendición", había expresado oportunamente el nuevo obispo auxiliar de Santiago.

"Miro a Santiago del Estero con esperanza y felicidad, me hicieron una recepción de fe muy linda en el encuentro de reflexión de agentes pastorales. Me recibieron con mucha alegría. Creo que el secreto de la vida sacerdotal es que somos portadores de Cristo, de alguien que nos ama y nos desborda de generosidad, riqueza y alegría; somos mensajeros de Dios", resaltó el prelado. "El miedo lo perdí la noche que me ordenaba diácono en Chilecito, donde tenía temor y me pregunté ¿no estaré haciendo la gran macana de mi vida? Y ahí mismo dije ‘Señor, me permitiste llegar hasta aquí, yo te prometo buena voluntad y no me dejes sin tu gracia’. Y aquí estoy. Lo mismo pienso para Santiago. Llevo buena voluntad. Voy a conocer su historia y a quererla", resaltó Martínez Ossola.

Confianza en Dios

En una entrevista que concedió a EL LIBERAL cuando el Vaticano dio a conocer su designación, el prelado dijo: "Santiago tiene una rica tradición folclórica, sé que voy a un lugar que tiene su historia y trayectoria. Soy profundamente respetuoso de todo eso. Voy con confianza en Dios. No es una cosa que yo haya buscado, inclusive cuando me llamó el secretario del nuncio diciéndome que me quería ver, me puse a pensar que podría nombrarme obispo y pensaba dónde me iba a tocar. Cuando llegué a la Nunciatura me dijeron que iba a ser obispo auxiliar de Santiago del Estero y me tranquilizó el hecho de ir como auxiliar porque puedo ir tomando experiencia, ya hay una Iglesia que está en marcha y un obispo que está trabajando. Entonces, uno tiene que llegar y ver qué hay que hacer y ponerse a trabajar".