Fotos El padre Raúl Llugdar, su amigo santiagueño

02/09/2017 -

El vicario general de la Diócesis de Santiago del Estero, Pbro. Raúl Llugdar, fue el primer santiagueño en conocer a monseñor Martínez Ossola cuando eran apenas adolescentes en el seminario menor de Jesús María.

"Los seminaristas que estaban haciendo el secundario éramos de Santiago y Córdoba. Él es fruto de los años 60 y 70, tiempo en el que el mundo descubrió que la mayoría de los habitantes eran jóvenes, tiempo de movimientos sociales muy fuertes y de toda una movida mundial en función de cambiar el mundo. Esto también fue acompañado por profundísimos cambios sociales que no dejan de tener una influencia muy grande en la Iglesia. Nosotros vivíamos en un seminario que salía de la disciplina estrictísima, había mucho estudio, orientado a lo deportivo, con mucho contacto con la naturaleza. Éramos como 200 los que participábamos de los campamentos", relató el padre Llugdar a EL LIBERAL.

Además, recordó una divertida anécdota. "Cuando lo nombraron obispo, me llamó y me dijo: ¿Te acordás de mí? Le dije que no lo ubicaba bien, porque éramos 200. Y me dice: ¿Te acordás que teníamos un aire comprimido? Sí, le dije. Y me dijo: ¿Te acordás del balazo que te metieron cuando tenías el buzo del arquero? Yo fui", contó entre risas. Discípulo Por otra parte, el sacerdote se refirió a la imagen de monseñor Enrique Angelelli para "Quique". "En el profundo cambio en la Iglesia de Córdoba, apareció monseñor Angelelli, quien iba a visitar al seminario menor. Quique se entusiasmó muchísimo con monseñor Angelelli. Yo vine a Santiago con otros comprovincianos. Él pasó al Seminario Mayor y luego se fue con Angelelli a La Rioja con dos seminaristas más", comentó.

Además, resaltó que Martínez Ossola "tiene esa marca de un tiempo nuevo. Fue un tiempo muy difícil porque estábamos rodeados de violencia y monseñor Angelelli y Quique, quien fue su discípulo, eran los que peleaban por la justicia, la paz y por tratar de llevar el Evangelio a la realidad por caminos pacíficos". "Su buen trato, su simpatía y su cercanía a la gente los trae en genética y de monseñor Angelelli", remarcó.

Aporte

"Es muy necesario y por eso lo pidió monseñor Bokalic. Es una diócesis muy extensa, con poco clero y monseñor Bokalic se dedicó a acompañar a los sacerdotew y necesita alguien que lo apoye en su tarea de pastor", manifestó el padre Raúl. Asimismo, aseguró que "hay mucha alegría en los sacerdotes por su venida y porque tenemos muchas buenas noticias de él".