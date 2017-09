Cómo fue el momento cuando se enteró que el Papa lo designó para Santiago

02/09/2017 -

El 13 de junio de este año, el padre "Quique" se tomó un colectivo desde La Rioja hacia Buenos Aires, por pedido del nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. "Me recibió muy amable y lo primero que me preguntó fue ¿cómo se siente padre? a lo que respondí ‘como se siente un cura que hace 1.300 kilómetros para responder el llamado del nuncio’.

Entonces, le expliqué que había dos posibilidades, una que me arranquen las jinetas de cura por alguna macana que haya cometido, o la otra que me vayan a poner la charretera de obispo. Cualquiera de las dos era para preocuparse", contó Martínez Ossola. Ante su franqueza, el nuncio le dijo: "El Santo Padre quiere que usted sea el obispo auxiliar de Santiago del estero. ¿Qué me dice?".

A esto el padre "Quique" respondió: "Si me lo pide él, no le puedo decir que no. Pero dígale al Papa, le voy a responde con las mismas palabras que le respondió él a los cardenales cuando lo eligieron Papa: ‘Acepto con la gracia de Dios porque soy un pecador, pero que Dios les perdone por lo que me acaban de hacer’. Según contó "Quique", luego de una sonrisa, el nuncio le dijo: "Agradezco su disponibilidad".