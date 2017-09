El candidato a gobernador dedicó un reconocimiento a Claudia de Zamora

02/09/2017 -

En un pasaje de su discurso habló sobre la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, y dijo que será un desafío continuar con la impronta social que le imprimió a su gestión.

"Me siento orgulloso de Claudia de Zamora, porque la he visto, como todos la han visto, trabajando, no hace falta explicar, las imágenes sobran, cuando la veo hablar con alguien humilde sé lo que siente, cuando la veo abrazar a un niño, sé lo que siente y cuando veo que un niño la abraza también sé lo que siente", rescató.

"Es madre, esposa y mujer santiagueña, la primera que fue elegida como gobernadora por el voto de la gente. Ella ha sabido administrar la provincia con una capacidad que las mujeres santiagueñas tienen en sus hogares todos los días", señaló el senador nacional y compañero de vida de Claudia de Zamora.