Fotos Zamora: "Un radical y un peronista nuevamente vamos a trabajar juntos por Santiago del Estero"

02/09/2017 -

Con un multitudinario acto el Frente Cívico por Santiago realizó la presentación oficial de su propuesta electoral para las elecciones a gobernador y vicegobernador.

La fórmula está compuesta por el actual senador nacional Gerardo Zamora como candidato a gobernador y José Emilio Neder, como vicegobernador. La ceremonia se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuya explanada estuvo colmada por miles de simpatizantes del Frente Cívico. El mitin fue presidido por el máximo referente que tiene este proyecto político, Dr. Gerardo Zamora; por la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora; el vicegobernador José Emilio Neder; el intendente municipal, Hugo Orlando Infante y la diputada nacional, Norma Abdala de Matarazzo. También participaron los titulares y referentes de los partidos y agrupaciones que conforman el Frente Cívico por Santiago; senadores nacionales, diputados nacionales y provinciales, ministros, intendentes, comisionados, concejales, funcionarios provinciales y municipales, dirigentes, agrupaciones, militantes.

Discurso

Al dirigirse al público, Gerardo Zamora agradeció al vicegobernador, José Emilio Neder, por el acompañamiento en la formula gubernamental: "Gracias por tus palabras, tus conceptos, por tu compromiso, amistad y por ser mi compañero de fórmula". En otro tramo de su alocución, agradeció a las agrupaciones, militantes y dirigentes políticos: "Agradezco profundamente a todos los partidos políticos, a todas las agrupaciones políticas, a todos los sectores sociales, productivos, a todas las organizaciones de militantes, de trabajadores organizados en Santiago del Estero". Además, Gerardo Zamora dejó un compromiso: "Yo quiero hoy comprometerme no en propuestas o en promesas porque quienes están gobernando y este proyecto político provincial está gobernando esta provincia, no necesita hacer promesas, tiene que hacer las cosas y eso es lo que hemos tratado de hacer. Un radical y un peronista nuevamente vamos a trabajar juntos por la provincia de Santiago del Estero". Para finalizar, agregó: "Yo le sumaría a la política, la militancia que tiene que servir para unir y le sumaría también a la política, la labor fundamental que es unir a todos y que nos tiene que hacer pensar, que no hay desarrollo posible sin inclusión. Ojalá yo pueda trabajar en eso, programas que vos has puesto Claudia y que mucha gente ha creído, miles de santiagueños está construyendo viviendas y no lo hacen tanto por una cuestión económica, lo hacen por solidaridad".

"Hemos logrado con esa impronta que le has puesto, en el sentido de lo social, que no solamente seamos una provincia que construye y genere infraestructura básica que apuesta al turismo, que apuesta a la educación que apuesta a la producción, que apuesta al desarrollo económico sino que también apuesta a la solidaridad y a la inclusión de todos los santiagueños. No existe progreso con santiagueños afuera, para construir lo que todavía hace falta, para lograr consolidar ese respeto necesario que tenemos como provincia, frente al región, al país y al mundo", finalizó.