Volvieron a amenazar a Antonia, la hija del presidente Macri, a través de Facebook

02/09/2017 -

La familia del presidente Macri recibió otra vez una amenaza, y otra vez, contra Antonia, la hija de sólo 5 años del Presidente. Fue a través de, donde antenoche apareció un intimidatorio mensaje, acompañado por la imagen de un fusil, en el que su autor le advierte a Macri que sabe "a qué colegio va" la niña.

"Macri estás avisado!! Tu hija no va a ‘desaparecer’, no la saques de tu casa hijo de remil p...!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a qué colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", fue el mensaje que apareció, junto a una foto de un fusil, en la cuenta del usuario "Caro Krúpskaya", a quien en las redes sociales vinculan a Carolina Pavlovsky, hija del actor Eduardo "Tato" Pavlovsky. La cuenta no estaba verificada, y, sugestivamente, ayer por la mañana fue eliminada de Facebook.

El mensaje fue eliminado de la cuenta de Facebook, a partir de que el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal antenoche abrió una investigación que recayó en el juez federal Ariel Lijo, quien ya tiene otra causa por amenaza.