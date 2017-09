Lawn Tennis visita a "Uni" de Salta y sueña con un torneo nacional

Fotos IDEAL. El Santiago Lawn Tennis pretende ir a un torneo nacional.

El Santiago Lawn Tennis se jugará hoy en Salta la gran chance de asegurar su participación en uno de los torneos nacionales del año próximo, cuando visite, desde las 14.30, a Universitario de esa ciudad en el partido que definirá los puestos 9 y 10 de la Zona Campeonato.

El partido cobra relevancia ya que el ganador jugará el año próximo el Torneo del Interior B, certamen que Lawn Tennis jugó esta temporada, en tanto que el perdedor deberá esperar al campeón de la Zona Promoción, con el que deberá enfrentarse para determinar la última plaza a dicho torneo.

El equipo rojiblanco no pudo ganar en el Top 10 y finalizó en décimo lugar, en tanto los salteños tuvieron una temporada que fue de mayor a menor, ya que tras una gran primera fase y un buen arranque en la segunda, bajó notablemente su nivel y terminó noveno, por lo que será un duelo entre dos equipos que llegan sin demasiada confianza en su juego.

Vale la pena recordar que Tucumán Rugby y Tucumán Lawn Tennis se clasificaron a semifinales, en tanto que Tarcos-Universitario de Tucumán y Natación y Gimnasia-Jockey de Salta jugarán cuartos. Mientras tanto Huirapuca y Lince finalizaron su participación por esta temporada al ocupar el séptimo y octavo lugar y aseguraron su lugar en el Torneo del Interior A.

Súper X y juveniles

Mientras tanto, por los playoffs del Torneo Súper X se jugará hoy el único encuentro programado para este fin de semana: en Clodomira, el local recibirá a Sanavirones de Bandera en un cruce semifinal de equipos que terminar 4º y 5º en cada zona. El perdedor deberá jugar luego un partido con el perdedor del cruce Loreto-Santiago Rugby para determinar qué equipo deberá revalidar su lugar en la Zona Campeonato en un choque ante el campeón del Ascenso.

Además, hoy también está previsto un partido por el Ascenso y encuentros por una nueva fecha del Regional Juvenil.

Programa completo

Regional del NOA. Sábado: Universitario (Sal) vs. Santiago Lawn Tennis (14.30). Domingo: cuartos de final Zona Promoción: Old Lions vs. Tigres de Salta (15). Súper X. Sábado: semifinales 7º al 10º puesto: Clodomira vs. Sanavirones (16). Ascenso: Brea Pozo vs. Dorados (15).

Regional Juvenil. Sábado: Santiago Rugby vs. Old Lions (10.00 en M15 y M16 y 11.30 en M17 y M19); Jockey (Sal) vs. Sgo. Lawn Tennis (10, en M15 y M16). Juvenil Local. Sábado: La Cañada vs. Añatuya (14.30 en Juvenil M1 y 16.00 en M2).