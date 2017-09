Un sábado con grandes símbolos

Fotos VISITA. El equipo de Provincias Argentinas, con varios ex Pumas, fue recibido ayer por el subsecretario Dapello.

02/09/2017 -

Los amantes del rugby tendrán hoy una gran oportunidad de ver a grandes figuras de este deporte cuando en Old Lions Rugby Club se enfrenten desde las 16 los combinados de Provincias Argentinas Classic y Old Lions Classic, en un partido que contará con la presencia de los ex Pumas Diego Cash, Diego Cuesta Silva, Fabio Gómez y Pedro Lanza, además de grandes ex jugadores de distintas provincias del país.

Del partido también tomarán parte figuras históricas del "León" y del rugby santiagueño, como Alejandro Ávila, Federico Mishima, Carlos Chaud, Miguel Brevetta, Mariano Macchiarola, Juan Manuel Maza, Carlos Cura, Roberto Ferreyra y Luis Alomo, entre otros. Varios de ellos jugarán un tiempo para Old Lions y otro para el combinado nacional.

Otros nombres de relevancia que visitarán Santiago serán Tristán Molinuevo, Hugo Dande, Ricardo Lefort, Arturo Mimesi y Juan Costa, además de figuras de varias provincias.

Tres jugadores de Old Lions, Alejandro Ávila, Federico Mishima y Mariano Macchiarola, ya integraron el combinado de Provincias Argentinas e inclusive Ale y Fede viajaron a España el año pasado. El mes pasado, el equipo jugó en Entre Ríos y la intención es ir a varias provincias.

Las principales figuras de Provincias Argentinas visitaron ayer al intendente Hugo Infante y al secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, quien en la semana, en representación del Gobierno de la Provincia, le entregó un subsidio al presidente de Old Lions, ingeniero Pablo Rovarini.