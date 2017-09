Fotos TRABAJO. Diego Díaz Gallardo defenderá por primera vez su título mundial el viernes 8, por la noche, en el estadio Ciudad. Se prepara con equipo completo.

02/09/2017 -

Después del título conseguido en la Isla Martinica, Diego Díaz Gallardo tendrá el próximo viernes 8 de septiembre la chance de defender por primera vez el cetro mundial de la WTF. Ayer, Raúl Paniagua (tío de "Maravilla Martínez), Gustavo Zacarías y Hugo Luero, entre otros integrantes del equipo, se sumaron al staff de trabajo en el Coliseo, para el combate ante el brasileño Pedro Felipe Santos, en el estadio Ciudad, de Quimsa.

El púgil santiagueño entró en la última etapa de preparación y ayer, dialogó en exclusiva con EL LIBERAL.

"Estamos prácticamente manteniendo el peso, a un kilo de la categoría. Seguimos trabajando en mantener la distancia, pero lo cierto es que estamos muy bien. Trabajamos con Cecilia Mena, la tucumana que va a pelear por el título del mundo también el día 9 de septiembre. Buscamos mantener el peso. El trabajo fuerte está hecho, ahora uno debe mantenerse, así el cuerpo absorba el trabajo que hicimos, ya esperando a ver más de mi rival".

A su vez, Díaz Gallardo declaró: "La verdad que esta vez siento un poco más de presión, por todo lo que me tocó vivir este tiempo, por el título ganado afuera y porque además me presento ante mi gente. Estoy manejando bien igual ese tema. Hablo mucho con Raúl Paniagua. Esta es mi fiesta y debo disfrutarla. La semana pasada estaba más ansioso, por todo el compromiso que uno tiene. La semana que viene seguramente viviré todo aún más tranquilo".

"Ahora ya debo pensar más en el estiramiento para llegar bien al día de la pelea. Mi equipo me aconseja que salga a hacer la mía y a pelear con mi experiencia. Ellos irán corrigiendo detalles que se me pueden escapar. Estoy muy confiado. Puedo ganar. El título que gané en Francia me dio mucha confianza y apunto al triunfo", destacó el boxeador santiagueño.

"En lo boxístico estoy muy bien. Trabajé en Estados Unidos, en un campamento. Cambiar de sparrings me hizo muy bien. La verdad que llego en muy buenas condiciones.

Estamos viendo al rival que voy a enfrentar, junto a Gustavo Zacarías, Raúl Paniagua y Hugo Luero. Es un rival prolijo y con un boxeo clásico. No es muy creativo, pero es muy respetado por su pegada. Es un boxeador que no se desarma y que hay que trabajarlo. Yo quizás soy más creativo para boxear que él", cerró Diego Díaz Gallardo, en la previa de la pelea.