Se juega hoy la sexta fecha del Torneo Agustín Jaimes

02/09/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy la sexta fecha del Torneo Agustín Emanuel Jaimes, reservado para las divisiones formativas.

De la programación se destaca el partido de Preinfantiles entre Normal Banda y Olímpico, que protagonizaron una de las semifinales del último torneo.

El Violeta, tricampeón de la categoría, se quedó con la serie tras ganar el tercer juego decisivo, por lo que el Negro bandeño intentará tomarse revancha.

Otro de los partidos importantes de Preinfantiles estará a cargo de Quimsa y Huracán.

La programación, que incluye partidos de Premini, Mini y Preinfantiles, es la que se detalla a continuación: desde las 10, Atamisqui BBC vs. Nicolás Avellaneda y Jorge Newbery vs. Sportivo Colón; 14, Quimsa vs. Huracán; 15, Normal Banda vs. Olímpico, Belgrano vs. Red Star e Independiente vs. Juventud.

Fueron suspendidos los partidos Santiago Lawn Tennis vs. Tiro Federal y Villa Mercedes vs. Contadores BBC.