Coleoni se fue conforme con la idea de juego

Fotos MENSAJE. Coleoni siente que sus jugadores interpretaron la idea y buscará afinarla hasta el inicio del torneo.

02/09/2017 -

Luego del 0 a 0 de Central Córdoba ante Juventud Antoniana, el entrenador, Gustavo Coleoni, hizo su análisis para EL LIBERAL. "El balance es muy positivo desde la idea de juego, desde la asociación de los pases, lo hicieron por izquierda y por derecha. Y físicamente hay que tener en cuenta que es nuestra segunda práctica de fútbol después de una pretemporada muy intensa y ante un equipo que viene trabajando hace un mes y medio", señaló.

El DT mantuvo el 4-1-4-1, pero remarcó que ahora "vamos a intentar darle más frescura y un poquito más de intensidad. Estamos tratando de mantener la idea". Aunque reveló que "la semana que viene vamos a ver alguna alternativa táctica para no morir siempre con el mismo sistema". El "Sapo" también se refirió a la pretemporada realizada en Córdoba. "Fue excelente. La parte física la hicieron muy bien y hemos trabajado bastante en lo táctico, pero la prioridad ha sido tener la potencia y la parte física a full. Ahora estamos en la segunda etapa, nos falta afinar la velocidad, afinar con pelota", dijo. Por último, pese a que dijo que "por el momento no llegarán más refuerzos", no descartó que pueda sumarse algún otro.