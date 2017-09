Barby Silenzi no le cree a Silvina Luna

02/09/2017 -

La separación de Silvina Luna y el "Polaco" es un hecho consumado. Barby Silenzi y Valeria Aquino fueron sindicadas como las terceras en discordia, pero ambas negaron haber interferido en la pareja.

"Es mentira lo que dicen sobre el Polaco y yo. No pasó nada entre nosotros y él no confesó nada; lo único cierto es que ella lo dejó", aseguró Barby.

Por último, Barby Silenzi dio precisiones sobre la charla posterior al escándalo: "Hablé con el Polaco y me dijo que no le dijo nada a Silvina Luna. Es todo mentira lo que dijo Nara (Ferragut, amiga de Silvina) porque él no tiene nada por confesar. Contó cosas que jamás existieron", explicó y dejó entrever que no le cree nada a la ex Gran Hermano.