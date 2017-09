Natacha Jaitt está furiosa: "Diego, ahora voy por vos"

02/09/2017 -

Tras el allanamiento a la casa de Natacha Jaitt (42), la vedette y modelo volvió a arremeter contra los Latorre.

"Allanaron el lugar equivocado. Esto de meterse con mis hijos menores es una pena. Yo les abría a ustedes para que vean lo que pasa, yo no tengo nada que ocultar, nada que esconder. Soy muy inteligente, demasiado para tanta gente de mier...", expresó Natacha, quien prometió volver a la carga con más material íntimo del ex futbolista.

"Qué tranquilos que están que me mandaron a allanar. Hay un montón de cosas, Navarro Montoya es un poroto, ahora vamos a divertirnos. Cuando vaya a recuperar mis cosas. Diego, voy por vos, te venía perdonando la vida, pero ahora voy por vos", apuntó contra el comentarista deportivo.

"Ellos se metieron con mis hijos, yo no hago lo que ellos hacen. En cuanto al ingreso a mi propiedad se van a comer una buena denuncia porque estaban los chicos. Incluso aprovecharon, porque estaba llegando el más chiquito mío de 11 años de la escuela, y yo tenía que abrirle", explicó.

"Quiero que sepan, por si me están escuchando, que ellos lo armaron, a mí un abogado me avisó ayer. ¿Quiénes son ellos? Burlando, Leguizamón, y toda la parte de los Latorre incluida, Yanina y todo. Es un grupete mafioso a los cuales no les tengo miedo", concluyó, fiel a su estilo, ante la presencia de todos los medios frente a su casa.