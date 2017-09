“De los 13 sectores industriales que mide el Indec, 12 ya muestran signos de recuperación”

02/09/2017 -

El ex directivo de la UIA habló de varios temas clave para la industria. Destacó que aún hay una tarea árdua por delante y que restan resolver varias cuestiones. Entre ellas, la revisión de la estructura tributaria, la baja de costos logísticos y salariales.

También señaló que aún no se recuperó la pérdida de empleo que hubo desde diciembre de 2015 que situó en una cantidad de 30 mil puestos laborales que no se terminarán de recuperar en lo que queda de este año. Más bien, será a partir de una recuperación más consistente de todos los sectores industriales, situación que ubicó recién durante el año venidero.

Asimismo, al ser consultado sobre por qué estima que la UIA, la central empresaria industrial no tiene una visión tan optimista del sector, apuntó que “mi visión es que ellos están mirando al pasado, están mirando que en el pasado en estas cosas no se hicieron estas modificaciones en las condiciones de competitividad de base. Creo que si miramos el futuro y todo lo que se hizo durante estos 18 meses incluyendo la ley pyme, obras de infraestructura, ellos van a ir cambiando hacia una posición más optimista”.

¿Cómo ve la situación desde el punto de vista oficial de la actividad industrial en lo que va del año y las perspectivas?

La Argentina desde el punto de vista industrial, hace 4 años o más que no crece. El año pasado en 2016 fue un año duro para la industria que cayó alrededor de 4 puntos con lo cual digamos todo lo que fue la salida del esquema anterior, tuvo un impacto. Pero a partir de noviembre del año pasado empezamos a ver signos de recuperación que se profundizaron con los números de mayo y junio de este año y esperamos que se repitan en julio. Seguramente van a seguir por los próximos meses con lo cual el panorama hoy es mucho mejor, estamos recuperando lo perdido el año pasado y estamos trabajando para sentar las bases para un crecimiento futuro sostenido.

En el modelo anterior la base fue el impulso consumo, pero ahora ¿qué bases tiene la industria para crecer?

Hay tres elementos importantes que nos hacen ser optimistas respecto de lo que viene no solo de acá a fin de año sino de más largo plazo. La primera es que pasamos de un esquema económico general con restricciones a los dólares, para importar, que estaban muy vinculados con la falta de dólares. Un conjunto de condiciones macroeconómicas que generaron incertidumbre el año pasado y que según nuestra visión hoy se tiene un tipo de cambio libre, se puede hacer uso de las divisas, estamos en un sendero de reducción de inflación, eso es una base importante para la producción industrial, no solo para la producción sino para la inversión. El segundo punto es que nosotros ya hemos tomado un conjunto de medidas que vamos a profundizar en el tiempo que tienen que ver con la mejora de la posición para los exportadores.

Hay un conjunto de medidas que hemos tomado que vamos a seguir profundizando y que explican en parte importante la recuperación que estamos viendo hoy. El último tema vinculado con el consumo interno como el Ahora 12, el Ahora 3 y 6 para el sector textil y calzado, fueron medidas que apuntalaron la recuperación del consumo y el último factor es Brasil. La industria Argentina tiene particularmente en su perfil exportador una relación con Brasil muy estrecha, de hecho es nuestro principal mercado de exportaciones industriales y están creciendo de la mano de cierta recuperación de Brasil que esperemos que continúe.

Queda un conjunto de temas clave para el futuro de la industria que tiene que ver con la revisión de la estructura tributaria, la mejora que ya se están haciendo en el término de la baja de los costos logísticos, la ampliación de las medidas relacionadas con la baja de los costos laborales no salariales, ahí un tema clave es el de las ART que el gobierno sacó una ley modificando la ley de riesgos de trabajo que requiere la adhesión de las provincias, es muy importante que las provincias adhieran, hasta donde sé Santiago aún no lo hizo. Pero son básicamente esos temas la estructura impositiva, la baja de los costos laborales no salariales y la mejora de los costos logísticos que requieren una inversión pública importante que es la que se está haciendo.

El Gobierno prevé luego de octubre una reforma impositiva importante, ¿qué se incluirá para el sector?

La reforma tributaria es integral. Una reforma que abarca cuestiones que tienen que ver con los impuestos nacionales, pero que también seguramente, con algunos impuestos que afectan a la producción en forma muy fuerte. Por ejemplo: ingresos brutos. Ahí tenemos que pensar todos un esquema que no atente contra la producción en general y la industrial en particular. Hay impuestos muy distorsivos en ese sentido. Uno es ingresos brutos y otro el impuesto al cheque. Son dos impuestos que realmente son distorsivos y si se habla con cualquier industrial va a reafirmar esa situación.

¿Cuál es la situación de la industria textil se recupera o va a demorar más?

Creo que hay dos o tres temas en la industria textil, el primero tiene que ver con que ese sector y calzados sufrieron una caída importante en el último año y medio, esa baja afecto fuertemente la actividad, nosotros confiamos que esto se va a empezar a recuperar y esto va a generar un alivio para el sector productivo. Esto por un lado. Por otro, el sector textil en particular no el de confección. Es importante ver que hay compañías que tienen un buen nivel tecnológico que están empezando ya a notar una recuperación y algunas que tenemos que apoyar en el sentido de promover una renovación tecnológica. Hay algunas empresas en el sector que requieren una renovación tecnológica. Por el otro lado, hay una mesa de trabajo específicamente de textil y calzado que tiene como objetivo reducir los costos laborales no salariales, ahí hay una propuesta que se está trabajando para elevar al Congreso para bajar esos costos laborales no salariales, básicamente aportes y contribuciones.

¿De todos los rubros de la actividad industrial, cuántos están en rojo y cuánto se recuperan?

De los 13 sectores industriales que mide el Indec, 12 ya muestran signos de recuperación, el único que áun no se recupera es el textil. Luego hay algunas ramas dentro de estos 13 sectores como el alimenticio que en general muestra signos de recuperación en todos los sub sectores salvo en molienda de soja que aún no recuperó los niveles de producción del año anterior pero creemos que es por una cuestión estacional básicamente, o e retención de la cosecha por parte de los productores con lo cual pensamos que ahí se va a recuperar rápidamente.

¿Cuánto afecta las barreras al biodiésel que puso Estados Unidos?

La verdad que no creemos que tenga un impacto muy directo más allá que nosotros entendemos que la medida que tomó EE.UU. es una medida desproporcionada, de hecho hoy se anuncia la reapertura del mercado europeo, eso puede descomprimir parte del estrés que genera la medida que tomó EE.UU. y por otro lado, la realidad es que si no se vende biodiésel, se puede vender aceite que es el insumo que se usa para producir biodiésel que es un tema que preocupar pero no creemos que tenga un impacto, en el corto plazo, muy grande, ahora independientemente de eso el gobierno está trabajando para que EE.UU. revea la medida.

¿Cuál es la situación del empleo sectorial?

El empleo industrial está en alrededor de 1,2 millones de puestos formales, es una caída respecto de diciembre del año 2015 de unos 30 mil empleos. Es un número importante. Nosotros lo que vemos es que se detuvo la caída del empleo en el sector industrial que viene de la mano del avance que se empieza a verificar desde el mes de mayo. Creemos que va a tener una recuperación. Normalmente, la recuperación del empleo industrial es más lenta porque lo primero que se hace es utilizar más turnos, agregar horas extra, pero entendemos que hacia fin de año vamos a tener una recuperación más vigorosa.

¿Esos 30 mil empleos se van a recuperar en ese lapso?

Nos va a llevar un poco más de tiempo, no tengo expectativa que volvamos a esos niveles hacia fin de año, pero lo importante es recupear una tendencia de crecimiento, igual para tener como dato, el empleo industrial en el país no crece hace 4 años. Vivimos una etapa de estancamiento fuerte del empleo industrial desde hace 4 años. Estamos creando las bases para una recuperación fuerte del empleo industrial, para que se recupere en forma genuina. Lo que ocurrió es que el año pasado particularmente muchos sectores que no habían tomado decisiones de reducción de personal, la tomaron después de diciembre pero eso esencialmente se resuelve con mejorar la competitividad y las condiciones basales, reales de mejora de la competitividad que es en lo que estamos trabajando.

¿Este tipo de cambio actual le sirve a la industria?

Creo que sí, de hecho las exportaciones industriales en junio crecieron 24,9% y en el acumulado del año llevan casi 13% de aumento, eso para tenerlo como referencia es el primer crecimiento de las exportaciones industriales desde el año 2011. Creo que el tipo de cambio hoy es una variable, lo hemos mejorado, porque entre otras cosas la leiminación de los derechos de exportación a las exportaciones industriales fueron una mejora en el tipo de cambio, pero lo que creo es lo que va a ser sostenible la actividad y particularmente las exportaciones industriales es trabajar en todas estas otras cuestiones de competitividad, porque sino lo que pasa es que se hace un amovida del tipo de cambio y se transforman las exportaciones en competitivas pero durante cuanto tiempo?. Hay que trabajar sobre las condiciones estructurales, el tipo de cambio es un tipo de cambio flotante, no es fijo con lo cual seguramente se va a ir adaptando a las condiciones macroeconómicas y eso es bueno para la argentina.

¿Por que la UIA es optimista pero con mucha cautela en cómo está la situación del sector?

Creo que el planteo de la UIA es un planteo que tiene que ver con esto de la necesidad de modificar las condiciones de competitividad de fondo. Mi visión es que ellos están mirando al pasado, están mirando que en el pasado estas cosas no se hicieron, estas modificaciones en las condiciones de competitividad de base, creo que si miramos el futuro y todo lo que se hizo durante estos 18 meses incluyendo la ley pyme, obras de infraestructura, ellos van a ir cambiando hacia una posición más optimista. De hecho, muchas de las cuestiones que la UIA planteaba en diciembre de 2015, la gran mayoría diría, fueron abordadas por el gobierno y muchas de ellas resueltas. Lo que queda es el trabajo más duro que es el trabajo de la competitividad de verdad y eso implica la reforma impositiva, los temas vinculados con la baja del costo de financiamiento, mejoras en condiciones logístias, ese es un trabajo arduo, ellos se van a ir tornando más optimistas a medida que vayan viendo los resultados que ya hemos logrado.

Por José Aranda

@jaranda40