Video: Natacha Jaitt le pegó a un periodista en plena conferencia

Fotos El periodista fue agredido por la mediática.

Hoy 11:23 -

Natacha Jaitt y su hermano Ulises protagonizaron un nuevo y bochornoso escándalo. Tras haber charlado más de una hora ante la prensa para contar detalles del allanamiento a Gendarmería, la mediática golpeó al periodista Pablo Costas.

"Me sorprendí porque en la conferencia de prensa el hermano me empezó a acusar de que me reía de ella por unos tuits que había subido respondiéndole a alguien. Ni siquiera es algo que tuiteé directamente. Decía algo así como que en cualquier momento le echaban la culpa a Latorre por el despido del trabajo", contó el reportero de Canal 9.

Dijo además que realizó dos preguntas en la conferencia, una de las cuales fue respondida de mala manera y la otra, ignorada. Luego Natacha comenzó a gritarle y le pegó en la cara.

"Ulises decía que me iba a venir a pegar, ella seguía gritando y ahí se los llevaron. Es muy feo esto que pasó", contó mientras anticipaba que iba a realizar la correspondiente denuncia.