Afirman que Diego Latorre se quiso matar y está con tratamiento psiquiátrico

Diego Latorre está muy abatido y sin ganas de vivir.

Hoy 17:51 -

Fernando Burlando, abogado del matrimonio Latorre, contó que Diego tuvo intenciones de suicidarse luego del escándalo que lo vinculó con Natacha Jaitt y que por el momento se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

“Diego viene sufriendo todo tipo de presiones ya desde hace mucho tiempo. Viene sufriendo, no solamente amenazas, sino de avances sobre su intimidad... desde el punto de vista jurídico, injusta. Tenía mucho miedo”, expresó el letrado.

Y agregó: “Está quebrado, atormentado diariamente y continuamente en lo que es su vida familiar y su vida social y laboral. Los Latorre lo último que quieren es meterse con esta mujer que lo único que hizo es traerles complicaciones”.

Por último, manifestó: “Él no quiere hacerle la guerra a nadie, quiere vivir tranquilo... Y Natacha se encargó diariamente, porque esto me lo transmitía él a mí, de volverlo realmente loco. Esto no es sano ni normal. Está entregado, esa es la palabra justa. Sin ganas de vivir. Me llamó tres veces diciéndome que se iba a suicidar”.