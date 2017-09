El precio de los lácteos inició este mes con ajustes de entre un 5 y 7%

03/09/2017 - El precio de los lácteos tuvo un incremento de entre un 5 y 7% según los diferentes productos al igual que las gaseosas de primeras marcas que ajustaron también a partir de la quita de promociones a los negocios minoristas. La última suba que registraron los lácteos fue durante la primera semana de agosto. Por entonces, el alza fue de entre un 4 y 5%, bajo el argumento del reajuste que hubo en los precios de los combustibles, según indicaron en aquel momento diferentes propietarios de almacenes, despensas y autoservicios consultados. El inc r ement o e n aquel entonces alcanzó también a los quesos tanto duros como blandos. Hasta el mes de julio, los quesos de alto consumo diario como el tybo (feta) y el cremoso se ubicaban el primero entre los $14 y $15 por cada 100 gramos. Pero en Julio, subieron a un nuevo rango de precios entre $15 y $16. A su vez, otro queso de consumo popular como el cremoso que se conseguía desde los $11 por cada 100 gramos en segundas marcas, pasó a los $12 e incluso un poco más arriba. En septiembre, las ofertas de queso feta o para sándwich están en $17 por cada 100 gramos, lo que implica entre $1 y $2, según la marca de queso, por encima de su valor de agosto. “Esto no tiene ningún asidero, están todas las paritarias terminadas, la inflación cierra agosto en un 1,4%, el dólar ha subido pero luego ha bajado, la verdad que mucho no se entiende lo que está pasando”, indicó un supermercadista con varios años en el negocio. Un reajuste de entre un 5 y 7% este mes, implica una suba en precios por ejemplo de la leche en sachet de unos $2,50 en el caso de las segundas marcas, con lo cual se ubicarán por encima de los $20. En tanto para el caso del yogurt por ejemplo en sachet, de unos $25 en la actualidad por litro, se incrementaría en unos $1 a $1,25 más. Por otra parte, otros productos que también ajustaron sus precios en este inicio de mes son las gaseosas. En el caso de las de primeras marcas, lo hicieron entre un 7 y 8%. Por ejemplo una bebida cola que se ofrecía en presentación de 1,5 litros a $25, ahora se ubicará entre los $27 a $28. Las segundas marcas también preparan para esta semana venidera un reajuste en los precios de todos sus productos. Cabe destacar que en Julio, en la mayoría de los casos de despensas y almacenes barriales, el ajuste de aquel mes implicó una suba de $18 a $19 en sus valores de costo. Pero en valores al público ese traslado fue de $22 a $23 el litro de leche. Con este nuevo incremento, el sachet se podrá conseguir entre $24 a $25. l