Alquileres–deducción en Impuesto a las Ganancias

03/09/2017 - En lo que a materia tributaria respecta, Argentina es uno de los países que mayor presión posee, y siendo un país en desarrollo se siente el gran impacto de los impuestos sobre los ingresos de los trabajadores, como es el caso por ejemplo en el Impuesto a las Ganancias en donde la alícuota que grava los ingresos de empresas y muchos de los contribuyentes es del 35%, porcentaje aplicado en economías desarrolladas. En la actualidad, dentro de las modificaciones que se implementaron en este impuesto, se encuentra la posibilidad de deducir hasta el 40% de las sumas pagadas en concepto de alquileres de casas o departamentos destinados a casa habitación, siempre y cuando el locatario no resulte titular de ningún inmueble. El valor total a deducir no podrá superar el importe anual de $51.967 pesos, actual límite con la ganancia no imponible. Haciendo un cálculo del valor a deducir, el importe mensual oscila los $ 4.330 pesos, en donde la deducción operará a partir de enero de este año, aunque el contrato de locación haya sido celebrado anteriormente a esa fecha. La forma de acceder a este beneficio, la realiza el contribuyente. Deberá ingresar con clave fiscal en la página de Afip, y luego al servicio denominado SIRADIG (Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias) sector de Deducciones y Desgravaciones. En este sector también se informan deducciones como es el personal doméstico, los seguros de vida, gastos de medicina prepaga, etc. Para ello se cargará la información correspondiente al inquilino y también la del locador o inmobiliaria en caso de haber una intermediando la operación. Por única vez se debe adjuntar copia del contrato de alquiler digitalizado en formato PDF y datos acerca de la vigencia del contrato de locación. Mensualmente se deberá cargar datos de la factura o comprobante con validez fiscal que corresponda al importe abonado del alquiler, la que deberá ser emitida por el propietario del inmueble. Se aclara que luego de la deducción informada en el primer período fiscal, el inquilino tiene la obligación de enviar a Afip la copia del contrato luego de su renovación, de la misma manera detallada anteriormente. Con este beneficio, se observa que por un lado no recae sobre todos los inquilinos, sino los que mayores ingresos poseen y por la situación impositiva en la que están encuadrados, y por el otro lado se busca la transparencia de estas operaciones en las que los propietarios suelen no entregar recibos y así no dar a conocer los ingresos del cobro de alquileres. • Las personas que trabajen en forma de autónomos cuando tengan que presentar la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias correspondiente al año 2017, podrán sentir el impacto de lo mencionado en concepto de deducciones, surgiendo un menor pago en la declaración jurada respectiva. En el caso del empleado en relación de dependencia, significará una retención menor por este impuesto por parte del empleador. l