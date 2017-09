03/09/2017 - La economía argentina “está rebotando, no creciendo” y la mejora en los indicadores “se debe más que nada a la baja base de comparación” de 2016, de acuerdo con el análisis dado a conocer por la consultora Economía & Regiones que dirige la economista Verónica Sosa. “El nivel de actividad está mejorando y lo seguirá haciendo en el corto plazo, pero Argentina está rebotando, no creciendo”, sostuvo la entidad en su último informe semanal. Al respecto, precisó que “el nivel de actividad mejora con respecto a sus niveles pasados recientes, pero todavía no se puede hablar de crecimiento económico. Crecimiento es otra cosa. En un proceso de crecimiento económico se dan una serie de acontecimientos que, al menos por ahora, todavía no tienen lugar”. Para explicar la diferencia, la economista de E&R señaló que “el nivel de actividad es una foto de cortísimo plazo” y para mejorarlo alcanza con “sólo reducir (en parte) la capacidad ociosa”. “Rebotando se mejora el nivel de actividad como sucedió en 2013, 2015 y está aconteciendo en 2017. Este rebote económico es un fenómeno que se da sin un importante repunte de la inversión, ni de la creación de puestos de trabajo. En el rebote económico no se aumenta la capacidad de producción de la economía, sino que sólo se comienza a producir lo que no se estaba produciendo”, indicó. Por el contrario, la consultora destacó que “crecimiento económico es una película de largo plazo. Se necesita sí o sí altos niveles de inversión para generar un proceso de crecimiento que se sostenga en el largo plazo”. “Hay crecimiento si se acumula capital (maquinarias) de manera que se incremente la relación capital / trabajo (mano de obra). El aumento de la proporción capital / trabajo mejora la productividad y ‘crea’ puestos de trabajo, empujando hacia el alza la tasa de actividad y el empleo dentro de la fuerza laboral”, sostuvo E&R, que agregó que “crece la oferta agregada, mejoran los salarios y se expande la demanda agregada”. Al respecto, apuntó que “claramente, este proceso no ha comenzado todavía en la economía argentina, por ende, es prematura habl a r de c r e c imi ent o económico”. l