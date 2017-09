Finalizó un programa de capacitación rural

03/09/2017 - Esta semana se realizó en la localidad de Rojas la entrega de certificados a los primeros 65 alumnos del Programa Aprender+, una iniciativa que busca promover la capacitación e inserción laboral de la comunidad; especialmente diseñada en función de las necesidades de los habitantes de la localidad. Con una inversión de más de 3 millones de pesos por parte de Monsanto, resultado del trabajo articulado entre el sector público (Municipalidad de Rojas), el privado (Monsanto) y las Organizaciones de la Sociedad Civil (Fundación Oficios). Desde mayo, vecinos de la localidad de Rojas realizaron distintos Cursos en Oficios que les permitieron capacitarse en disciplinas tales como: Electricidad Domiciliaria, Instalaciones Sanitarias, Computación y Costura. En el acto, los alumnos recibieron, además de sus diplomas, un kit de herramientas de trabajo. Dardo Lizzárraga – Líder de Operaciones de Semillas de Monsanto Argentina -, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre la Fundación Oficios, la Municipalidad de Rojas y la empresa, sin los cuales, no hubiera sido posible llevar adelante la iniciativa y, anunció el lanzamiento de la segunda etapa de los cursos en oficios que comenzarán en las próximas semanas. “Todos los días renovamos nuestro compromiso con la comunidad de Rojas para que nuevos y más vecinos puedan pasar por ésta experiencia y logren cumplir sus sueños” afirmó. Por su parte, Alejandro Girardi – Líder de Asuntos Corporativos de la compañía-, expresó que para la empresa es muy importante llevar adelante acciones que promuevan el desarrollo local, fomenten la inclusión social y el trabajo en conjunto entre los distintos actores que forman parte de la comunidad. “Hoy estamos dando testimonio de que se puede, si confiamos en nosotros mismos y podemos ir más adelante”, sostuvo. El Programa Aprender + está destinado a mayores de 18 años que residen en el partido de Rojas y pensado para abarcar todas las localidades que lo integran (Rojas, Las Carabelas, Rafael Obligado, Los Indios, Villa Manuel Pomar, La Beba, Villa Parque, Roberto Cano, Sol de Mayo). Segunda Etapa El próximo 9 de septiembre comienzan a dictarse los cursos de la segunda etapa del 2017. No se requieren conocimientos previos ni materiales y/o herramientas de trabajo por parte de los alumnos, ya que serán suministrados durante las clases. En esta oportunidad, se brindará capacitación en: Computación, Moldería, Costura, Electricidad Domiciliaria, Herrería y Soldadura e Instalaciones Sanitarias. Se espera que durante el año 2017 egresen alrededor de 200 alumnos. Las inscripciones comenzaron el lunes 28 de agosto y se extenderán hasta el viernes 07 de septiembre. Aquellos que deseen capacitarse pueden inscribirse llamando al (02475) 401551 de 9 a 13 y de 14 a 19hso enviar un mail a: [email protected]ónoficios. com Los cupos son limitados, no se requieren estudios previos y se entregarán todas las herramientas necesarias para el cursado. l