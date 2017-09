Una procuradora que alterna las leyes con el diseño de accesorios

03/09/2017 - “Esto comenzó como un pasatiempo y ha ido convirtiéndose en un pequeño negocio en el que he puesto mi amor, esfuerzo y sobre todo mi fe. Desde el año 2011 empecé con esta gran ilusión, y al mismo tiempo con mis obligaciones como estudiante, logrando combinar dos pasiones tan marcadas en mi vida: el diseño y la abogacía”, señala la emprendedora. La mujer cuenta que “toda la vida me gustaron los accesorios. El juego que más me gustaba de niña era hacer pulseras, combinar colores, materiales y regalarlas a todas mis amigas. ¡Me encantaba! Así comencé a crear mis propios accesorios, lo que a mí me gustaba lo hacía”, señala Nerina que ahora tiene su propio showroom y ya es reconocida en el ambiente de la moda santiagueña. Ésta es su historia. ¿Cuál es el nombre del negocio, qué tipo de productos comercializa y desde cuándo está abierto? Nerina Accesorios, es una marca donde comercializamos todo tipo de accesorios de moda para mujeres y hombres. Nuestros complementos se identifican por el diseño, la calidad y sobre todo el amor que se le dedica a cada tipo de piezas. Los accesorios son totalmente artesanales, inspirados en la vivencia, en todo lo que me rodea, en todo lo que me gusta y me llama la atención. Es un proceso interno y personal. ¿A qué te dedicabas antes de iniciar el emprendimiento? ¿Cuáles crees que son las dificultades más importantes por las que pasa un emprendedor en sus inicios? Esto comenzó como un pasatiempo y ha ido convirtiéndose en un pequeño negocio en el que he puesto mi amor, esfuerzo y sobre todo mi fe. Desde el año 2011 empecé con esta gran ilusión, y al mismo tiempo con mis obligaciones como estudiante, logrando combinar dos pasiones tan marcadas en mi vida. el diseño y la abogacia. Inicié con pequeños diseños, trabajos individuales, luego fui implementando trabajos en serie, hasta llegar a la gran producción para locales comerciales. Día a día iban surgiendo infinidades de diseños, trabajos a medida, y a gusto de cada clienta. Así comenzó este gran sueño, totalmente independizada de mis padres, decidí llevar este emprendimiento a un nivel más alto e introducirme al mercado de la moda en Santiago del Estero, comencé a participar en diferentes eventos, ferias artesanales, feria de diseños, presentaciones, hasta llegué a crear mi propio showroom! Actualmente soy procuradora, egresada de la Universidad Siglo XXI, trabajo en la parte pública y privada; pero una de las cosas más importantes de mi vida está por venir. En los próximos meses voy por mi segundo título universitario: el de abogada. Lo fundamental de todo trabajo - emprendimiento es la organización, la confianza y el sostén de la familia. Nada de esto podría lograr si no fuese por el gran apoyo de mi familia. ¿Cómo surgió la idea y la decisión de dedicarte a este rubro? Toda la vida me gustaron los accesorios. El juego que más me gustaba de niña era hacer pulseras, combinar colores, materiales y regalarlas a todas mis amigas. ¡Me encantaba! Los accesorios definitivamente son lo mío… Así comencé a crear mis propios accesorios, lo que a mí me gustaba lo hacía. Luego ya eran diseños para mi modelo preferida mi mamá, para primas, tías, amigas, hasta amigas de mama, y partir de ese momento no paré de diseñar. ¿Cuáles fueron los miedos más fuertes a la hora de lanzarte? ¿Cómo los superaste? El miedo a la no aceptación, al fracaso, a lanzar un proyecto y que no tenga buen resultado. Creo que es el miedo numero uno de todo emprendedor al lanzar un nuevo proyecto al mercado. Lo que tenemos que hacer, en este caso, es cambiar nuestras creencias. En lugar de pensar en que el fracaso es malo, deberíamos pensar lo contrario. Para mí todo tiene su lado positivo. Cada nuevo fracaso es un peldaño que te llevara al éxito. ¿Qué tipo de asistencia necesitaste para poder montar el proyecto y llevarlo adelante? Para todo proyecto es fundamental la organización, y mi filosofía de vida, en segundo lugar la constancia y en tercer lugar la dedicación. Es planear, programar y examinar los productos que queremos mostrar a nuestros clientes. Combinar recursos, tiempo, herramientas de trabajo y tecnología, así funciona nuestro proyecto. ¿ E n q u é p u n t o crees que está hoy e l empr endimi ento? ¿Ya está maduro? ¿Qué crees que le falta? Las personas con un espíritu emprendedor siempre vamos en busca de nuevos desafíos, de nuevas metas. Siempre vamos en busca de más, de mejorar lo que tenemos, de cumplir con nuestros sueños. ¿Hay herramientas del tipo financieras, de capacitación u otras que se puedan encontrar en programas oficiales del Estado nacional, provincial o municipal? Exi s ten programas oficiales a través del cual el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, a través de nuestra mandataria Claudia Ledesma de Zamora, apoya a todos los emprendedores brindando herramientas para fomentar, capacitar y potenciar la cultura emprendedora provincial. Es fundamental que exista una articulación y una coordinación de este tipo de programas ya que fortalecen la innovación, la modernización y producción de artículos generados en nuestro territorio. ¿Cuáles son los planes que tienes a futuro para tu negocio? Tenemo s mu c h a s metas personales y profesionales por cumplir. Soy una persona sumamente apasionada de todos mis trabajos, y esa pasión es la que me lleva a cumplir todos mis sueños. Todos nuestros proyectos siempre están ligados a crear nuevas ideas, superarnos y poder brindar siempre un mejor producto. ¡Evolucionar es la clave! Soy completamente consciente que todo lo que se hace desde el corazón, con mucho amor y sobre todo con buena energía te lleva a un buen puerto. A este proyecto había que ponerle mucha fuerza y pasión, por eso hoy a lo largo del tiempo puedo decir que estoy completamente orgullosa por el crecimiento.l