¿De qué hablan las letras del rock santiagueño?

Hoy 21:30 - Que el rock tiene poesía es indudable… pero ¿cuánto sabemos o hemos prestado atención a las letras actuales del rock santiagueño? ¿Es lo mismo decir que se trata de poesía o de letras de canciones en las cuales la música es un elemento inseparable? Lo cierto es que letra y música se pertenecen recíprocamente, se fusionan hasta convertirse en una sola cosa. Toda canc ión que fue es c r i - ta para ser escuchada y no leída, está sujeta a una estructura musical, y eso no se discute. Tarea difícil si las hay, t r a t a r de ha c e r un análisis puntilloso de la lírica del rock local. Desde Viceversa convocamos a 9 bandas santiagueñas, todas ellas predispuestas a colaborar con sus letras, y a contar lo que las llevó a escribir hist o r i a s urbana s , de amor y soledad, de rebeldía, pero sobre todo de compromiso social con su entorno. Generalmente, cuando hablamos de rock, no s s o r p r end emo s más por lo que dice tal o cual tema en inglés o algún otro autor reconocido a nivel nacional, sin percatarnos de la poesía urbana de nuestros compositores locales. Esos que representan un pequeño espejo del mundo que se vive en cualquier esquina de un barrio santiagueño, allí donde la lírica roquera se confunde tranquilamente con los sones de una chacarera o una guaracha, por qué no. Algunas letras densas y otras más metafóricas que otras, pero siempre en la clave de hablar de la realidad social de todos los días. Tampoco hay fundamentalismo, pero sí hay bastante moderación en letras que grafican de un modo directo el nudo de la cuestión de una determinada historia, y sin grandes ficciones elaboradas “va a los bifes”, en su léxico callejero. Una poética que habla de lo mejor y también de lo peor que pueda haber en el ser humano, el retrato de lo marginal y el golpe directo al corazón, como algunos de los ejes centrales de una poética parida en algunos casos desde los suburbios sentimentales, en un destape de un porrón con amigos. Aunque muchos l o vean de otra manera, los poetas del rock santiagueño son verdaderos narradores de los aconteceres ordinarios de la vida, esa que a diario nos atraviesa en las cosas más simples como complejas. En el ambiente musical de Santiago tenemos letras de rock, las cuales varias de ellas son pura poesía, metáforas que muchas veces no se interpretan, sino que se sienten. ¿Es necesario explicar las letras de las canciones? En def ini t iva, s i l a poesía de una canción logra t raspasar te y llega a todo tu ser, ya está todo dicho.